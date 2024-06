Delta Force: Hawk Ops spustí svůj alfa test už příští měsíc

8. 6. 2024 8:50 | Novinky | autor: Adam Homola

Delta Force: Hawk Ops, očekávaný nový přírůstek do série kdysi slavných stříleček, vyfasoval během úvodní prezentace Summer Game Festu překvapivě solidní trailer. V něm se mimo jiné dozvídáme, že globální PC alfa test začne už v červenci.

Nová Delta Force není přímým pokračováním ani restartem, ale přináší nový pohled na věc díky kombinaci režimů pro více hráčů a kampaně. A zatímco záběry z kampaně se chvíli tváří jako vojenská simkáda, jen aby se z nich stala regulérní arkáda v military rouše (nebo klame jen střih traileru?), v multiplayeru nás údajně čekají regulérní hrdinské schopnosti.

Díky free to play nátuře by mohl ale Delta Force: Hawk Ops najít na přeplněném trhu online akcí skulinku. Singleplayerová kampaň nás zavede do různých lokací, včetně Somálska, kde budeme součástí mise dobře známé z výborného filmu Černý jestřáb sestřelen.

V současnosti je Delta Force: Hawk Ops v uzavřené betě v Číně, ale vzhledem k blížícímu se alfa testu nebudeme muset čekat nijak zvlášť dlouho.