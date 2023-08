Delta Force: Hawk Ops hodlá konkurovat Battlefieldu a Call of Duty

23. 8. 2023 14:33 | Novinky | autor: Jan Slavík

Již předvčírem jsme psali o náznacích, že se po dekádách odpočinku vrátí kdysi slavná vojenská značka Delta Force. Měla se oficiálně předvést během Gamescomu, k čemuž včera v rámci otevírací noci festivalu opravdu došlo. Novinka, kterou pro Tencent vyvíjí studio TiMi, ponese jméno Delta Force: Hawk Ops.

Bylo by snadné hru rovnou počastovat úšklebkem, když člověk zjistí, že se jedná o free-to-play záležitost, která ještě k tomu nabízí i cross play mezi platformami, ke kterým se mimo jiné řadí i mobilní telefony. Ale je potřeba si uvědomit, že TiMi je co do obratu největší herní studio na světě. Jasně, finanční prostředky se samy o sobě automaticky nemusí rovnat povedené hře, ale to, že se o kvality titulu pečuje přeci jen lépe, když si to můžete po rozpočtové stránce dovolit, je zkrátka empirický fakt. Nová Delta Force by proto nemusela být jen úplně laciné béčko.

Hra divoce zalistuje kalendářem a nabídne bitevní pole v roce 2035. K dispozici bude příběhová kampaň inspirovaná slavným vojenským snímkem Černý jestřáb sestřelen, ale hlavní zaměření titulu bude s největší pravděpodobností spočívat v multiplayeru. Ten zdejší by měl sestávat ze dvou hlavních režimů: Hazard Operations, což bude extrakční mód ve stylu Escape from Tarkov, a Havoc Warfare, battlefieldovské divoké řežby.

Producent hry již dříve tvrdil, že hra vznikala ve spolupráci s poradci ze speciálních jednotek, používá pohyby skutečných vojáků natočené pomocí motion capture a ke zpracování prostředí využívá fotogrammetrii – vše za účelem maximálně uvěřitelné vojenské atmosféry. Jenže co je to platné, když do toho nejspíš hodí vidle herní design.

Pravověrní fanoušci originálu by se před zhlédnutím nové upoutávky měli polít svěcenou vodou, protože je nečeká moc příjemné pokoukání. Novinka, zdá se, bude mít s původní hrou společné jen jméno, což vyjde najevo v momentě, kdy voják v traileru vytáhne luk a kouzelným šípem odhalí polohu nepřátel, aby si pak zrychlil sprint pomocí magického náramku, nebo co.

Pokud tak ještě nedojde k nějaké zásadní designové otočce, můžeme se chystat spíš na Overwatch v vojenských kulisách. Zda titulu pomůže podobný přístup prosadit se na již poměrně nasyceném trhu, ukáže až čas. Datum vydání zatím neznáme, tvůrci se omezili jen na lakonické „brzy“. Delta Force: Hawk Ops vyjde na PC, konzolích, Androidu a iOS.