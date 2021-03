Deathloop se ukazuje na nových obrázcích. Verze pro Xbox zatím nebude

13. 3. 2021 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Březnový výtisk časopisu Game Informer je nabitý informacemi o očekávané hře od studia Arkane. Deathloop se dostal na obálku aktuálního čísla, ukázal nové screenshoty a pod palbou 80 otázek se ocitl i šéf vývoje Dinga Bakaba, který se narodil na Hromnice, což z něj díky devadesátkovému filmu s Billem Murraym činí experta na časové smyčky.

Ačkoliv se u dotazu na milostný poměr mezi hlavním hrdinou Coltem a jeho rivalkou Juliannou vyhnul odpovědi, v Deathloop neustálé opakování jednoho dne nezastavíte láskou, ale vraždou. Respektive osmi vraždami, protože když osmička ve smrtelné křeči upadne na bok, dostanete nekonečno. Uf, brilantní symbolika.

Kromě toho se Bakaba v rozhovoru zmiňuje také o nadpřirozených amuletech, u nichž se nešlo vyhnout přirovnání ke kostěným přívěskům z Dishonored. Mezi jeho nejoblíbenější patří ten, který Colta nechá skočit dvakrát, na zbraně si pak rád dává talisman, který zvyšuje kadenci střelby.

Šéf designu zřejmě preferuje akčnější přístup, podobně jako v předchozích hrách od stejného studia ale budete mít velkou svobodu v tom, jak se s touhle vražednou hádankou poperete. Ostrov Blackreef má být rozlohou menší než třeba taková Karnaka, o to detailnější ale budou jednotlivé lokace.

Studio Arkane spadá pod firmu ZeniMax, kterou nedávno odkoupil Microsoft. Již v minulosti se představitelé obou společností nechali slyšet, že dodrží předchozí dohody o exkluzivitách her vyvíjených jednotlivými studii, což je v případě Deathloop PlayStation 5 a PC. Arkane pro Game Informer znovu potvrdili, že exkluzivita platí, a to dokonce do té míry, že na verzi pro Xbox se stále nezačalo pracovat.

Vražedná hádanka Deathloop vychází 21. května pro PC a PlayStation 5.