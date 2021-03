Deathloop bude podobně dlouhý jako Dishonored, ale s větší znovuhratelností

2. 3. 2021 12:31 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Deathloopu od studia Arkane zbývají do vydání necelé tři měsíce, což znamená, že je nejvyšší čas nastartovat pořádnou marketingovou kampaň. Díky covidovým odkladům je ring víceméně volný, takže jsme tu minulý týden měli nový trailer ze State of Play a teď došlo i na rozhovor s šéfem vývoje Dingou Bakabou pro IGN Fan Fest 2021.

Řeší se v něm kupříkladu zasazení. Tvůrčí tým z nějakého důvodu fascinovaly Faerské ostrovy se svou krásnou, nespoutanou přírodou a poměrně divokým počasím. Bakabu napadlo, že by mohly působit zajímavě v kontrastu s podobně divokou estetikou 60. let a nápad byl na světě. Výtvarníci ale museli začít se zástavbou z 30. a 40. let, aby se postupně propracovali právě k současnosti Deathloopu, která se odehrává sice v šedesátkách, ale se sci-fi elementy.

Leitmotivem je časová smyčka a právě čas byl tématem prakticky celého rozhovoru. Bakaba se rozpovídal například o předpokládané délce příběhové kampaně. V prvních hodinách prý můžete cítit, že vás tvůrci vedou za ruku, protože se budete snažit porozumět mechanismům, ale pak se vám celý ostrov otevře a budete mít spoustu možností, kam se dál vydat.

Svět Deathloopu nemá být statický. Každá ze čtyř čtvrtí bude mít vlastní příběh, který se v ní odehraje každý den. Ráno je všude klid, ale těsně před restartem smyčky se v ulicích povalují odpadky a na zdech najdete čerstvá, ještě nezaschlá graffiti.

zdroj: Bethesda

Spousta obsahu bude svým způsobem nepovinná – Bakaba vysvětluje, že Arkane chtělo explorativní složku rozšířit z průzkumu prostoru i na průzkum času. Když tedy na jedné straně města něco změníte, může to změnit chování postavy a ovlivnit dění na druhém konci ostrova, ale taky se nemusí stát vůbec nic, protože jste příležitost promeškali. Ale to nevadí, další den to díky časové smyčce můžete zkusit znovu.

Díky tomu má podle Bakaby být Deathloop v základu podobně dlouhý jako předchozí hry od Arkane, ale je v něm větší prostor pro experimentování. A pokud budete mít pocit, že už jste objevili všechno, vždycky si můžete vyměnit role se zabijáckou Julianou a vydat se překazit plány někomu cizímu.

Deathloop vychází 21. května 2021 pro PC a PlayStation 5. A protože všechno kolem něj souvisí s časem, bude jeho konzolová exkluzivita také jen dočasná. Na Xboxu Series hra zřejmě vyjde o rok později.