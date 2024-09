Dead Island 2 po roce a půl dostává New Game+ a režim hordy

12. 9. 2024 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do Dead Islandu 2 zamíří příští měsíc bezplatný update s New Game+ a kooperativním režimem hordy zvaným Sousedská hlídka. Odehrává se během pěti dnů v bratrském spolku sídlícím v losangeleské verzi Benátek, který se skupina studentů Bobcats snaží uchránit před blížící se hordou zombíků. Projdete si jak přípravami sestávajícími z hromadění zbraní, kladení pastí a chystání obrany, tak i dnem D, který řádně prověří vaše přátelství i důkladnost předchozího počínání. Svými úspěchy si navíc odemknete schopnosti, které vám přijdou vhod při dalších pokusech.

zdroj: Dambuster Studios zdroj: Dambuster Studios

Kromě nového módu se v rámci New Game+ budete moct znovu vydat do ulic HellA (přiléhavá přezdívka pro to, co se během apokalypsy stalo z LA) a projít si příběhovou linkou s vyšší maximální úrovní a jedním místem na kartu schopností navíc. Těšit se můžete také na nové skiny, nepřátele, zbraně a vyšší úroveň obtížnosti.

Bezplatný update do Dead Island 2 vychází 22. října, což je shodou okolností taky den, kdy se hra dočká znovuvydání v ultimátní edici. Ta vedle základní hry obsáhne také obě příběhová rozšíření (Haus a SoLA), stejně jako několik doposud vydaných balíčků zbraní a skinů.

„Dead Island 2 zvládl utéct z vývojářského pekla, aby vás na oplátku uvrhl do pekelně krásného a odporného Los Angeles. Výsledkem je zábavné zombie béčko, které se vyžívá v brutalitě a nechá vás si ji vychutnat do poslední kapky mozkomíšního moku,“ napsala jsem o Dead Islandu 2 loni v recenzi a musím říct, že mám teď docela chuť se ke hře po čase zase vrátit a jen tak pro radost si naporcovat pár zombifikovaných filmových hvězd.