Dead Cells dostává další obsah zdarma. Tentokrát královsky zbohatnete

31. 3. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Výborná akční plošinovka Dead Cells ještě ani zdaleka neřekla své poslední slovo, když ji tvůrci i čtvrtý rok po vydání obohacují o další a další obsah poskytovaný jak formou placených DLC, tak bezplatných updatů. A dnes je to o novinkách dostupných všem hráčům zdarma.

Nový update Break the Bank do hry přináší nový, velmi speciální biom. Pokud se vám podařilo dostat se k bossovi Hand of the King, budete odteď ve svých dalších runech narážet na novou truhlu. Tehdy máte jedinečnou příležitost ji otevřít, čímž se zamění následující biom za banku. Pokud se rozhodnete to neudělat, truhla už se v daném runu nikdy neobjeví.

Biom The Bank je celý jen a pouze o penězích. A to do takové míry, že si při vstupu do něj můžete vzít půjčku, abyste měli na nákup nových zbraní. Na konci biomu ji ale budete muset splatit a podle toho, kolik peněz vám bude chybět, vás stihne odpovídající kletba.

Peníze utratíte za trojici nových zbraní. Ze zlaté dýky padají po zásahu peníze, a pokud jste opravdu za vodou, dává kritické zásahy. Dýka chamtivosti dává kritické zásahy po dobu tří vteřin po sebrání zlaťáků ze země. A penězopal jednoduše po nepřátelích střílí vaše vlastní peníze.

V bance narazíte na trojici nových nepřátel, kteří vás budou o mince okrádat, budou sbírat volně se válející mince a tím růst, nebo v případě zlatých kamikaze netopýrů budou prostě sypat víc peněz po své smrti.

Nechybí ani trojice nových mutací. Midařina krev vás obdaruje zlaťáky pokaždé, když dostanete ránu, zlaté plátování zapříčiní ztrátu vašich mincí namísto životů a s mutací rychlého zbohatnutí vám narůstá obnos na účtu s rychlým řetězením zabití.

No nezní to skvěle? A tím nový obsah zdaleka nekončí. Vývojáři v tuto chvíli slibují minimálně další jeden rok obsahové podpory, přičemž z jedné chystané novinky jsou velmi, ale velmi nadšení. Co to asi bude?