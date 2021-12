V novém DLC fenomenálních Dead Cells budete rubat nepřátele žralokem

1. 12. 2021 13:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Špičková řezničina Dead Cells pořád ještě neřekla poslední slovo a brzy dostane třetí placené rozšíření. To se bude jmenovat The Queen & the Sea, vyjde vás na 5 dolarů a dorazí někdy v prvním kvartálu příštího roku.

Sami tvůrci o DLC mluví jako o vyvrcholení cesty, na kterou se vydali s předchozími placenými DLC The Bad Seed a Fatal Falls. Královna a moře by tak měly všechno uzavřít, a pokud se zvládnete dostat až na konec nového přídavku, střetnete se s dosud neviděným finálním bossem. Celá hra tím pádem dostane fungl nový konec.

The Queen & the Sea přidá do Dead Cells dva nové biomy, tematicky zaměřené na moře, jak už napovídají jejich názvy: Infested Shipwreck a Lighthouse. Ty budou paralelní s úrovněmi High Peak Castle a Throne Room, takže tentokrát půjde spíše o endgame než o obsah dostupný hned po spuštění. Tvůrci na Steamu také naznačují, že jeden z nových biomů nebude vůbec typickou úrovní, na které jste z Dead Cells zvyklí. O co ale půjde a v čem spočívají chystané inovace a změny, se dozvíme až později.

Chybět nebudou ani noví nepřátelé, zmíněný nový boss a nové zbraně včetně žraloka. Obligátní zmínku o žraločí zbrani z Armed and Dangerous mohu snad jen doplnit připomenutím Hitmana, kde můžete lidi mlátit rybou, byť o žraloka nejde. Dead Cells bude se svým žralokem nejspíš někde mezi těmito dvěma protipóly.

zdroj: Motion Twin

Z kategorie videí je k mání zatím jen kratičký teaser, který skutečně pouze naznačuje, než že by prozrazoval. V tom jsou mnohem zajímavější obrázky, ale na plnohodnotný trailer jistě nebudeme muset dlouho čekat: The Queen & the Sea sice konkrétní datum vydání ještě nemá, ale dočkáme se ho už v prvních měsících příštího roku.

Vydáním třetího a nejspíš už posledního placeného DLC podpora hry nekončí. Vývojáři slibují, že budou Dead Cells udržovat při životě formou bezplatných updatů minimálně ještě rok a právě peníze z prodeje chystaného DLC mají tento vývoj zafinancovat.