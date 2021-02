Dead by Daylight se chystá na nové konzole. Čerstvý update zkrášluje většinu map

20. 2. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Horor s asymetrickým multiplayerem Dead by Daylight vyšel před pěti lety a vývojáři z Behaviour Interactive se kvůli stárnoucí grafické stránce rozhodli k razantnímu kroku: Hru postupně upravují tak, aby odpovídala standardu roku 2021.

Série updatů s názvem The Realm Beyond tak na PlayStationu 5, Xboxech Series X|S a na PC přináší velké vizuální změny na 21 mapách spolu s novými objekty kvůli detailnějšímu prostředí a řadu drobnějších změn týkajících se animací postav a různých efektů.

Šéf vývoji Mathieu Côté tvrdí, že jsou tvůrci s grafickými vylepšeními hotoví zhruba z poloviny a plánují je dokončit do poloviny letošního roku, ačkoliv nechtěl specifikovat, kdy tým přesně částečný remaster pro Dead by Daylight dokončí.

„Prioritu ve vylepšování mají ty nejstarší modely. Textury některých zabijáků mají úplně jiný grafický styl a jsou hodně stylizované oproti těm pozdějším, realističtějším. Dáváme si záležet, aby jim zůstala typická silueta a každý vyčníval oproti těm ostatním,“ vysvětluje Côté.

S nejnovějším updatem z řady The Realm Beyond do hry přibude také rozhraní pro barvoslepé hráče, a to pro různé varianty tohoto omezení dle toho, jaké barevné spektrum konkrétní lidé nejsou schopní zpracovat. Kompletní next-gen předělávky by se dle Côtého měl Dead by Daylight dočkat ještě letos.