Hororový Dead by Daylight se dočká masivního grafického vylepšení. Dorazí na nové konzole

2. 9. 2020 17:38 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Asymetricky multiplayerový Dead by Daylight vyšel už před čtyřmi lety, ale dodnes je mezi fanoušky hororů poměrně populární. Před dvěma týdny ho studio Behaviour Interactive slíbilo rozšířit o možnosti hrát s kamarády napříč platformami a nyní přichází se zprávou, že se do téhle děsivé řežby budete moct pustit i na nové generaci konzolí.

Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X by měla běžet v rozlišení 4K a rozlišení 60 snímků za sekundu. Jistého zkrásnění ale prý doznají verze úplně na všech platformách. Abyste se do hororové atmosféry mohli lépe ponořit, poladí vývojáři osvětlení, textury i animace. V prostředí by se mělo také povalovat více předmětů, tvůrci dokonce chtějí grafiku vylepšovat průběžně každých 6 týdnů.