Datadisk pro Crusader Kings III doprovodí komiks o byzantském císaři

7. 8. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zatímco odstříháváme metr do 24. září, kdy vyjde nový datadisk pro Crusader Kings III (psali jsme více zde), Paradox překvapil oznámením, že vydá komiks, který toto DLC bude doplňovat. Bude se jmenovat, podobně jako datadisk, jen si přidá slovíčko Many, tedy Many Roads to Power a odvypráví příběh Basileia I., byzantského císaře s přízviskem Makedonec.

Komiks odvypráví jeho život mezi lety 867 až 886, tedy od momentu, kdy nastoupil na trůn, až po jeho smrt. Basileios je rozhodně zajímavá postava, protože dětství strávil jako zajatec bulharského chána, následně se vypracoval z nuly až mezi šlechtickou smetánku a vše vyvrcholilo nástupem na byzantský trůn, kde ustavil takzvanou makedonskou dynastii.

zdroj: Paradox Interactive

Volba Basileia I. není náhodná, protože v datadisku Roads to Power půjde o hratelného vládce, respektive, bude se k němu vázat jedna z hlavních kampaňových linií. V Crusader Kings III je hratelný de facto každý a bude to dvojnásob pravda v novém rozšíření, kde se kromě pořádného důrazu na Byzanc objeví i možnost být potulným dobrodruhem bez léna, což je pro tuhle sérii věc velmi netradiční.

Komiks vyjde už 22. srpna v digitální verzi, která bude k dispozici zdarma na Steamu a oficiálních stránkách hry. O vizuál se postaral Simone Ragazzoni (Dune: House Corrino), Ellie Wright (Survival Street) a scénář má na svědomí Stu Taylor, kterého můžete znát třeba z magazínu Warhammer Monthly.