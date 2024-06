DLC Roads to Power pro Crusader Kings III nabídne nové způsoby vládnutí

4. 6. 2024 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příští rozšíření pro už tak obří strategické RPG Crusader Kings III se dočkalo svého data vydání. Paradox oznámil, že se do Roads to Power budete moct pustit už 24. září a vyzkoušet si tak méně tradiční způsoby, jak vést své středověké impérium nad rámec variací na feudalismus. Můžete se stát byzantským šlechticem, anebo potulným dobrodruhem.

Dobrodruhům v základu nepatří žádný kousek půdy a musí plnit kontrakty pro silnější vládce, dokud nenasbírají dost zlata, prestiže a vojenské síly, aby mohli způsobit převrat a uzmout si nějaký ten státní útvar násilím. Nebo třeba extrémně výhodným sňatkem?

Byzantské šlechtice zase čeká spousta pletichaření a intrikaření, aby se mezi mnoha rody soupeřícími o císařskou korunu dostali až na vrchol. O slovo se přihlásí také nový diplomatický styl řízení, kdy znesvářenými rody budete svrchu spíše manipulovat a přesvědčovat je mírovými prostředky, nikoliv tradičními pohrůžkami válkou a vězením.

zdroj: Paradox Interactive

Právě Byzanc navíc dostane v Roads to Power spoustu nových tematických událostí, monumentů a aktivit, včetně závodů koňských spřežení. Stejně tak přibude i řada kosmetických vylepšení s byzantskou tematikou jako uživatelské rozhraní, trůnní sál a tak dále.

Ať už se usídlíte kdekoliv, pověří vás nový dodatek správou rodinného panství. V jejím rámci můžete stavět nové speciální budovy či si vybírat následovníka. A coby císař si budete moct vybrat spoluvládce, aby se tíha téhle nevděčné pozice trochu rozložila.

Crusader Kings III: Roads to Power vychází 24. září v rámci třetí kapitoly dodatečného obsahu, kam vedle něj spadají také rozšíření Legends of the Dead a Wandering Nobles.