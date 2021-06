Dark Souls: Nightfall má konečně datum vydání. Zpět do Lordranu ještě letos!

28. 6. 2021 12:47 | Novinky | autor: Pavel Makal

Co se stalo okamžitě poté, co Vyvolený nemrtvý porazil Gwyna, Pána slunečního svitu, a opustil místo jeho posledního odpočinku, aniž by znovu zapálil životodárný oheň? Jak vypadal svět, když se naplnila přání prastaré hadí bytosti jménem Kaathe? Na to a spoustu jiných otázek nám odpoví jedna z nejambicióznějších modifikací pro první Dark Souls s názvem Nightfall.

O Nightfallu jsme v minulosti už psali a v rámci článku se můžete podívat i na 18 minut hraní, které ukazují, že se autoři rozhodně nedrželi zkrátka. Herní principy skoro deset let starého titulu překopali od podlahy.

Modifikaci připravuje autor jménem Grimrukh a jeho tým, který už v minulosti potěšil příznivce Souls podobně obřím modem s názvem Daughters of Ash. Nightfall sice nepřinese žádné nové assety a lokace jsou poskládané z míst, která jsou návštěvníkům země Lordran důvěrně známá, přesto to ale ze záběrů z hraní vypadá, že půjde o značně odlišný zážitek, a to například díky novému soubojovému systému, mechanismům léčení a podobně.

Nový teaser má sice jen něco málo přes půl minuty, přichází ovšem se zásadním sdělením – odhaluje termín vydání. Ten je stanoven na 21. prosince letošního roku, tedy tak akorát, abyste mohli radostnou vánoční atmosféru promísit se zoufalstvím, které plyne z každého výletu do země bohů.

Dark Souls letos v září oslaví 10. narozeniny. Hra se dočkala vynikajícího rozšíření Artorias of the Abyss a dvou dalších pokračování, vývojářské studio FromSoftware v průběhu let vydalo také fenomenální Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice a v současné době pracuje na hře Elden Ring, která má vyjít začátkem příštího roku.