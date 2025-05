Další exkluzivita končí u konkurence. Hellblade II vyjde v létě na PlayStationu

22. 5. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Po více než roce vyjde audiovizuální majstrštyk Senua's Saga: Hellblade II i na PlayStationu 5. Jde tak o další značku Xbox Game Studios, která odhazuje okovy exkluzivity na PC a Xbox Series X/S, a vychází na hardwaru od konkurence. Letos už se na PS objevil třeba Indiana Jones and the Great Circle nebo Forza Horizon 5.

Bodejť by ne, když se na konzoli od Sony hry od Microsoftu prodávají jako rohlíky, někdy dokonce rychleji a lépe než tomu bylo v případě Xboxu. Senua's Saga: Hellblade II by tak mohla zahojit dlouholetý vývoj, Ninja Theory na hře pracovali skoro sedm let.

Pokračování dobrodružství ztrápené Senuy vyjde navíc ve vylepšené verzi. Co to znamená zatím vývojáři neodhalili. Ať už půjde o dodatečný obsah nebo vylepšenou vizuální stránku, tak v den vydání se dočkají i majitelé PC a verzí pro Xbox v rámci bezplatného updatu. Hra má na PlayStation 5 s podporou výkonu PS5 Pro dorazit letos v létě.

zdroj: vlastní

Senua's Saga: Hellblade II napíná definici interaktivní zábavy k prasknutí. Vizuálně impozantní hra je opět velmi lineárním a přísně skriptovaným zážitkem. Ostatně jak psal loni Pavel Makal v recenzi: „Senua's Saga: Hellblade II je víc interaktivním zážitkem než hrou. Větší rozpočet a pompéznější vizuál bohužel nezakrývá smutný fakt, že co tak skvěle fungovalo kdysi, už podruhé nemusí stačit. Přesto jde o počin, který stojí za to alespoň vidět.“