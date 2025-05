Forza Horizon 5 se na PlayStationu 5 prodává jak rohlíky

Microsoft udělal dobře, že své dřívější exkluzivity začal vydávat i u konkurence. Po tom, co jsme se mohli díky průzkumu společnosti Alinea Analytics dozvědět, že Indiana Jones and the Great Circle se na PlayStationu prodává lépe než na Xboxu a PC, teď zjišťujeme, že Forza Horizon 5 během prvních 10 dnů prodala neuvěřitelných 1,4 miliónů kopií.

To je lepší číslo než jakého se za stejnou dobu povedlo dosáhnout u Sea of Thieves i zmíněného Indiana Jones and the Great Circle. První „hra na holení“ měla výkonnost 657 tisíc kopií, zatímco druhá necelých 120 tisíc. V den vydání arkádových závodů se prodeje pohybovaly kolem 702,4 tisíc kusů, což by naznačovalo velký zájem o dražší prémiovou edici s předběžným přístupem.

