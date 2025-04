Další éru pro StarCraft a Overwatch má psát jihokorejský Nexon

29. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Začátkem měsíce se objevily spekulace o budoucnosti kdysi legendární strategie StarCraft. Podle insiderů má Blizzard hledat asijskou firmu, která se slavné značky ujme a stvoří další pokračování – ne nutně strategii, uvažuje se o mobilní hře, MMORPG i akci. V úzkém výběru měli být videoherní giganti NCSoft, Nexon, Netmarble a Krafton. A právě Nexon zřejmě ze soutěže vyšel jako vítěz.

Informuje o tom jihokorejský server MTN. Nexon podle zpráv získal nejen práva na StarCraft, ale i licence na distribuci mobilní verze Overwatche v Koreji a Japonsku. Vnitrofiremně je tento projekt označován jako Overwatch 3, ale nepůjde o tradiční střílečku s hrdiny, nýbrž o MOBA hru ve známém univerzu.

Zato o tom, co čeká StarCraft, nevíme vůbec nic. Dohoda mezi Blizzardem a Nexonem údajně nijak nedefinuje, do jakého žánru má nový titul spadat. Přestože klasické RTS byly pro StarCraft charakteristické – zejména na korejské esportové scéně – Nexon má široké portfolio her a nedá vyloučit ani akční adventura, mobilní titul, MMORPG nebo klidně i soulsovka.

Spekulace se opírají i o starší zprávy, které naznačovaly, že Blizzard v minulosti plánoval střílečku v otevřeném světě. StarCraft se už v minulosti mezi akčními hrami neúspěšně snažil prorazit, pro některé je stále živou bolístkou nikdy nedokončený StarCraft: Ghost.

Posledním příspěvkem do série byl StarCraft: Remastered v roce 2017, přičemž poslední zcela nová hra, StarCraft 2: Legacy of the Void, vyšla už v roce 2015.