Vznikne nový StarCraft v Asii? O značku se mají ucházet hned čtyři studia

1. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V centru nejnovějších spekulací o návratu není nikdo menší než legendární StarCraft, který před dekádami napsal zlatou kapitolu videoherních dějin a pomáhal utvářet profesionální esportovní scénu. Jenže v Blizzardu jako by se na rodinné stříbro zapomnělo, už deset let leží StarCraft v zapomnění nicoty vesmíru – aby ne, když jediná mikrotransakce do WoWka vydělala víc než celá vysokorozpočtová hra. Vrátí se špičková realtimová strategie někdy?

Podle exkluzivního zjištění korejského serveru Asia Today se za zavřenými dveřmi rozjely diskuze o budoucnosti značky, byť její návrat může vypadat výrazně jinak, než bychom si asi představovali. Podle zdrojů blízkých jednáním má Blizzard hledat partnery pro vývoj nových her ze světa StarCraftu. Zákulisní boj o kultovní sci-fi prý svádějí čtyři největší jihokorejské herní společnosti – NCSoft, Nexon, Netmarble a Krafton.

Ve hře jsou nejen nové hry v různých žánrech, ale i práva na globální distribuci. Některé firmy prý dokonce vyrazily až do kalifornské centrály Blizzardu, aby tam osobně prezentovaly své vize a získaly náskok před konkurencí.

Blizzard si přitom dává na výběru záležet. Nejde jen o technické schopnosti – klíčová je i vize, marketingové zázemí a schopnost oslovit světové publikum. Výsledná spolupráce tak může ovlivnit nejen podobu budoucích her, ale i postavení StarCraftu na globální scéně.

zdroj: tisková zpráva

Otázkou je, kolik z výše zmíněných firem má zájem vytvořit strategii s příběhovou kampaní, protože mezi kandidáty vidíme hlavně tvůrce MMORPG a mobilních gača her. Snad jedině Krafton se blíží tradičnějším herním zážitkům, na které je zvyklé i západní publikum. A další otázkou je, jestli má vůbec RTS jako StarCraft v dnešní době vůbec místo, nebo jde o natolik skomírající žánr, že je změna herních mechanismů v rámci série na místě.