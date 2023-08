Dabérka nejspíš propálila pokračování Borderlands 4

Herní dabéři vydavatelům občas působí nemalé starosti. Občas si v rozhovoru pustí pusu na špacír a propálí datum vydání očekávaného titulu, jindy odhalí rovnou celou chystanou hru na sociálních sítích nebo jen mimoděk naznačí, že se kolem už vydané hry něco dalšího chystá. No a pak tady je ještě jeden scénář: Že si dabér dá neoznámenou hru do svého životopisu.

To se stalo Angie Jho Lee, u které v profesním životopise najdete, že v Borderlands 4 propůjčila hlas Aiyumi. Není přitom jediná, která zdánlivě bez okolků pokračování komediálního looter shooteru zmiňuje. Například na profesní síti LinkedIn má Borderlands 4 ve zkušenostech i producentka Nadia Danova. A dokonce s poznámkou, že hra vychází ještě letos, na což bych osobně výplatu nevsadil.

Spekulace o chystaném pokračování ale nejsou vůbec scestné. Borderlands jsou populární multimediální sérií. Her se prodalo přes 74 milionů kopií, vznikly spin-offy a chystá se i hollywoodský film. Že Gearbox nezařízne své zlaté prase a vydá další hru, dává perfektní logiku.

More: We are definitely working on some amazing stuff that, I hope, will surprise and delight you. Plug: if anyone out there has Skills-To-Pay-Bills and wants to get in on some Borderlands action, we're working on the big one :) https://t.co/Pp5iTUBwAt https://t.co/ExjXEbU30R