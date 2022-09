Cyberpunk 2077 se přehoupl přes 20 milionů prodaných kopií

Jen málokterá singleplayerová hra se téměř dva roky po vydání vrátí na žebříček nejprodávanějších titulů. Cyberpunku 2077 se to v návaznosti na odvysílání anime Cyberpunk: Edgerunners a oznámení příběhového rozšíření Phantom Liberty podařilo a CD Projekt RED hlásí nový milník: 20 milionů prodaných kusů.

„Přes 20 milionů kyberpunkerů se toulá ulicemi Night City - paří s Jackiem, seznamují se s Johnym, jezdí s Panam, potápějí se s Judy, poflakují se s Riverem a poslouchají Kerryho písničky. Díky a uvidíme se v Afterlife!“ píše oficiální twitterový účet hry.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.



Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO