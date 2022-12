Cyberpunk 2077 dostane GOTY edici, ale teprve až vyjde datadisk

5. 12. 2022 15:38 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Cyberpunk 2077 v našem žebříčku o nejlepší hru roku 2020 sice obsadil až čtvrté místo, v jiných médiích se ale zvládl usadit i na vyšších pozicích. Když si předraženou Game of the Year edici mohlo nadělit Far Cry 6, které tohle ocenění nedostalo snad v žádném relevantním médiu, proč by si ji nemohl dopřát Cyberpunk? CD Projektu Red ve vydání nebrání absence ocenění, je tu ale jiný drobný zádrhel – nemá do ní kromě základní hry a bezplatných DLC zatím co dát.

Pokud s nákupem otálíte a čekáte na kompletní balíček, nečekáte nadarmo. V nedávném hovoru s investory za uplynulý kvartál prezident společnosti Adam Kiciński zmínil, že bude Cyberpunk 2077 v tomto ohledu následovat Zaklínače 3 a dočká se speciální edice, která utvoří úhledný balíček se všemi rozšířeními. Tedy, jedním placeným rozšířením.

„Je to přirozený řád věcí. Se Zaklínačem to bylo stejné, po obou datadiscích vyšel v edici Game of the Year a tak ho od té doby prodáváme. V tomto případě můžete čekat stejný postup,“ oznámil Kiciński. První a jediné příběhové rozšíření pro Cyberpunk 2077 s názvem Phantom Liberty by mělo vyjít v příštím roce, edice GOTY by měla následovat nedlouho poté.

Kvůli nedostatečnému výkonu konzolí minulé generace, které se v případě Cyberpunku 2077 postaraly o nechvalně známý mizerný start, vyjde rozšíření pouze na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Dá se tedy předpokládat, že kompletní edice bude taktéž záležitostí těchto tří platforem.

Majitelé PlayStationu 4 a Xbox One si tak musí vystačit s „kompletní edicí“ v podobě základní hry, ani po četných patchích ale nejde o koupi, kterou můžeme s klidným srdcem doporučit, zvlášť pokud máte po ruce nějaké výkonnější zařízení.