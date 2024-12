Cukr, káva, limonáda. Do Call of Duty míří Hra na oliheň

4. 12. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Střílečka Call of Duty si na svůj seznam zajímavých spoluprací přidává další zářez. Po Tomb Raideru, Želvách Ninja či The Boys míří do Black Ops 6 a Warzone populární seriál Squid Game (v českém překladu Hra na oliheň).

Ten během vánočních svátků, konkrétně 26. prosince, čeká premiéra druhé série. První řada Squid Game vyprávěla o skupině lidí, kteří se snažili přežít smrtící verze dětských her ve snaze vyhrát spoustu peněz. Na Netflixu před třemi lety lámal rekordy a nyní se zřejmě rozjíždí masivní marketingová kampaň, aby ani druhá řada za těmito úspěchy příliš nezaostala.

A tak se Hra na oliheň objeví i v Call of Duty. Activision spolupráci avizuje půlminutovým videem, kde operátor objeví tajemnou obálku s trojicí symbolů – nenechte se zmást, nejde o narážku na PlayStation, nýbrž právě na Squid Game. Pak už následuje jen animovaná variace loga propojující obě značky a příslib, že spolupráce naplno vypukne v lednu 2025.

zdroj: Activision

Zatím tedy ani nevíme, jestli crossover Call of Duty x Squid Game bude sahat někam za hranice kosmetických předmětů (automaticky se nabízejí obligátní teplákové soupravy).

Zároveň nejde o jediný výlet Hry na oliheň do herního světa. Netflix u příležitosti uvedení druhé série vyvinul vlastní mobilní hru s názvem Squid Game Unleashed pro iOS a Android, kterou streamovací služba nazývá variací na party royale. Předplatitelé se do ní budou moct pustit 17. prosince, přičemž jde o jednu z více než 80 her, které Netflix chystá v rámci rozsáhlých plánů na proniknutí do herního byznysu.

A co se Call of Duty týče, letošní Black Ops 6 se patrně zařadí k těm oblíbenějším ročníkům. Microsoft si zároveň pochvaluje jeho zařazení do Game Passu, kdy si pro sebe uzmulo rekord v počtu předplatitelů, kteří se do hry pustili první den po vydání. Jeho předchozím držitelem bylo loňské sci-fi RPG od Bethesdy, Starfield.