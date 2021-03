Crusader Kings III dostanou první DLC. Udělá z vás Vikinga

15. 3. 2021 14:48 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings III je jedna z nejlepších strategií posledních let a její bytelné základy si jen říkají o to, aby na nich vývojáři ze studia Paradox stavěli stejně jako v případě Crusader Kings II. Zatím se to dělo jen formou bezplatných updatů, ovšem nyní všichni fanoušci středověkého vládnutí konečně dostanou možnost, jak si za peníze pořídit větší dávku lákavého obsahu.

DLC s názvem Northern Lords vás, jak název docela silně naznačuje, zavede na chladný sever, kde vládnou vousáči se zálibou v nájezdech a plenění. Pokud se vám v Crusaderech zamlouvá hlavně to dřívější startovní datum, rok 867 našeho letopočtu, kdy byly různé kouty Evropy ještě plné divokých pohanů, které nějaký papež na své stolici vůbec nezajímal, nové rozšíření se vám trefí do noty.

Je potřeba upozornit, že se nejedná o celý velký datadisk – vývojáři chystanému placenému obsahu říkají Flavour Pack a dáte za něj pouhých 7 eur. Navzdory této klasifikaci ovšem nejde jen o nějaké kosmetické drobnosti, portréty nebo oblečky, jako tomu bývalo v minulém díle – ve trojce se budou tyhle „dochucovací balíčky“ soustředit na jeden omezený region nebo kulturu, kam, ano, přidají novou grafiku a hudbu, ale také rozhodnutí, cíle a eventy.

V případě Northern Lords to znamená hlavně dvě věci: výpravy za dobrodružstvím a plenění. Obě se odvíjejí od nájezdnické nátury starých seveřanů. Prostě popadnete svoje chlapy a ženské, nasednete na drakkar, někde se vylodíte a pobijete spoustu chudáků. No a pak se tam buď s celým kmenem usadíte a necháte ledové fjordy za sebou, nebo naložíte cennosti a otroky a vrátíte se zpátky domů.

zdroj: Paradox Interactive

Hra k tomu připraví spoustu nových rozhodnutí a událostí, například zajaté křesťanské mnichy budete moci spektakulárně obětovat při pohanském festivalu. Můžete taky najímat berserkry, Varjagy, štítonošky, můžete se dokonce koulovat nebo sáňkovat, pokud se tedy se svým námořním dobyvatelem neusadíte někde na Sicílii.

Když už mluvíme o Sicílii: I kdybyste třeba chtěli raději zůstat na severu a pokusili se vytvořit Vznešené království Severního moře, novou de jure entitu zahrnující Skandinávii a Británii, umělá inteligence se nebude držet zpátky. Počítačem ovládaní Vikingové budou útočit na historicky smysluplné cíle, pokusí se vytvořit královstvíčka na Britských ostrovech, v severní Francii i v Rusku, i do té Byzance se asi podívají. Buďte si pacifisty, svět stejně pozná hrůzu z plachet na obzoru.

Hodí se dodat, že DLC přináší i nové kulturní inovace a hlavně dvě úplně nová unikátní dynastická dědictví, tedy takové dlouhodobé upgrady, jimiž postupně vylepšujete celou svou dynastii. Přiznám se, že mě ani nenapadlo, nakolik je tahle složka hry vhodná k dalšímu expandování – říkal jsem si, že základní dědictví jsou dostatečně široká a vágní, aby pokryla všechno. Najednou ale dává dokonalý smysl, že seveřané budou napříč generacemi schopní zlepšovat svoje plenitelské a dobrodružné schopnosti.

Northern Lords do hry dorazí už zítra, 16. března, a spolu s nimi Crusader Kings III zdarma rozšíří i update 1.3. Ten do celé hry přinese krutou zimu, duely mezi dvěma postavami a také poezii, která bude mimochodem pro Skandinávce extrémně důležitá. Kdo je dobrý básník, ten si bude užívat zasloužené adorace celé společnosti. Víc o patchi si můžete přečíst v samostatném článku.