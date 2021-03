Nač sáhodlouze diskutovat? V Crusader Kings III vyřešíte spory čestným duelem

10. 3. 2021 12:45 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Když s někým v dnešní civilizované době vedete spor, můžete se verbálně napadat, dislajkovat si statusy na Facebooku nebo se tak maximálně dát k soudu. Jó, to bývaly onačejší časy, když člověk mohl popadnout meč a do rivala legálně nasekat trošku té pokory! A přesně to bude brzo možné v Crusader Kings III.

Skvělou středověkou strategii totiž v dohledné době čeká velký patch s označením 1.3, který s sebou přináší řadu novinek – a patrně nejvýznamnější jsou právě souboje mezi postavami. Kdo by snad skepticky předpokládal, že půjde jen o možnost někoho vyzvat k duelu a hra pak jednoduše porovná bojové schopnosti obou soků, byl by na omylu. Jde o překvapivě propracovaný systém.

Nad duelem máte velkou kontrolu – sami vybíráte, jaký bojový manévr v danou chvíli použijete, i když schopní šermíři mají daleko větší šanci, že se v nabídce tří dostupných pohybů objeví nějaký skutečně užitečný. Aby nýmand porazil zkušeného zabijáka, každopádně potřebuje velkou dávku štěstí, ale pokud víte, co děláte a dokážete dobře odhadnout, co udělá soupeř, máte vždycky šanci.

zdroj: Tisková zpráva - Paradox

Na podmínkách souboje se s jiným šlechticem můžete dopředu dohodnout. Někdy se budete popichovat tak dlouho, dokud jedna z postav nezemře, jindy bude k vítězství stačit nejmenší škrábaneček na soupeřově kůži, který uspokojí pravidlo první krve. Ale když zpívá odhalená ocel, nikdy netušíte, co se může stát – i v „přátelském“ souboji klidně můžete zakopnout a napíchnout se na vlastní dýku…

Update 1.3 přinese i další vylepšení, například drsné zimy, které armádám v jistých zeměpisných šířkách koncem a začátkem každého roku v podstatě znemožní bojovat. Pokud to tedy není vojsko tibetských horalů, kteří ve sněhu bojují ještě efektivněji.

Kromě soubojů se vrací ještě jeden oblíbený prvek, který si hráči mohli užít už v Crusader Kings II – generovaná poezie. Básnicky naladěné postavy nyní budou skládat vlastní rýmovačky, buď pěkné, které mají hlavu a patu, nebo příšerné, s nimiž je, a teď si nedělám legraci, možné mučit vězně ve sklepeních.

zdroj: Tisková zpráva - Paradox

Spolu s updatem se hra konečně dočká prvního velkého DLC a je velká otázka, za co si vývojáři budou chtít nechat zaplatit. Dostaneme rozšíření mapy dále na jih či na východ? Zbrusu nové komplexní mechanismy? Co to bude, se dozvíme tuto sobotu v 8 hodin večer na Twitchi studia Paradox. Hlavně ať to nejsou Aztékové…