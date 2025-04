Cronos: The New Dawn v novém traileru připomíná to nejlepší z Dead Space

17. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Polský Bloober Team se v rozhovoru nechal slyšet, že se při tvorbě svého nového sci-fi postapo survival hororu Cronos: The New Dawn se notně mimo jiné inspirovali v Dead Space. První trailer, ve kterém se předvádí záběry z hraní, to jen potvrzuje. Kdybyste vyměnili kulisy dystopické východní Evropy 80. let za interiér vesmírné lodi, mohli byste klidně znovu být v USG Ishimura.

Vesmírný horor Cronos: The New Dawn připomíná nejen postava Cestovatele v těžkém, neforemném skafandru, ale i pomalá, systematická akce. Kromě pestrého arzenálu zbraní dostanete k ruce i nějaké ty schopnosti – například pyrokinetické dupnutí nebo gravitační studnu.

Zajímavým mechanismem bude management mrtvých těl... ano, slyšeli jste správně. Nepřátelé totiž mohou využít nepoškozenou tkáň svých kolegů a spojit se, tvoříc nové, silnější a odolnější protivníky. A jak známe survival horory, každá nutnost spotřebovat více nábojů a lékárniček, se může krutě vymstít. Z traileru navíc dýchá i správně ponurá atmosféra, protože horor není jen o nechutných nepřátelích, ale hlavně o hrůze a psychickém nepohodlí, které ve vás dokáže vyvolat.

Kromě postapo survivalu Bloober Team pokračuje ve spolupráci s Konami. Zatím neoznámili, jestli to bude znamenat další remake Silent Hillu, nebo jinou značku, kterou má japonská firma pod palcem. Cronos: The New Dawn pak zamíří ještě letos na PC, PS5 a Xbox Series X/S.