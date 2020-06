Craftopia vykrádá Zeldu, Pokémony, Satisfactory, Fortnite a další. Výsledek vypadá skvěle

8. 6. 2020 15:04 | autor: Patrik Hajda

Tvůrci hry Craftopia se rozhodli stvořit vlastní utopii. Jejich záměrem je totiž spojit bezpočet známých her v jeden obrovský, doufejme fungující svět. Nejsnáze viditelná podobnost je s fantastickým RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovšem studio Pocket Pair přidává tunu dalších mechanismů.

Dokud se koukáte na nádherné prostředí vyplněné souboji se skutečnými i nadpřirozenými tvory na povrchu i v dungeonech, snadno byste si Craftopii spletli s pokračováním Zeldy. Jenže pak se ukáže možnost pěstovat plodiny, lovit ryby, ochočovat zvířata procesem známým z Pokémonů, budovat plošiny jako ve Fortnite nebo třeba automatizovat prakticky cokoliv jako v Satisfactory.

Do práce můžete zapřáhnout ochočené živočichy, kteří pro vás budou makat jako křečci v obrovských kolech. Roboti za vás budou obdělávat pole a pásová výroba dopraví ještě dýchající hovězí do obrovského kotle s gulášem. Svět můžete objevovat po svých, na padáku, nebo si sestrojíte motorku, hoverboard, letadlo, loď, tank či třeba vrtulník.

Sice si neumím moc představit, jak to celé drží pohromadě, ale rozhodně to musím zjistit. Ráno zasadím, ulovím rybu k obědu, odpoledne zautomatizuju pěstování, večer navštívím podzemí a vyberu jeho poklad. A když se mi bude chtít, tak na to nebudu sám a přizvu do kooperace kamaráda.

Ach jo, asi jsem našel svého černého koně letošního roku, svůj skrytý klenot, který mi už v červenci v předběžném přístupu na Steamu ukáže, jestli jsem si ho moc neidealizoval…