Core Decay vypadá jako skvělá pocta Deus Ex

2. 10. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vyhlídky na budoucnost nejsou optimistické. Ať už se podíváte do Night City v Cyberpunku 2077, nebo do chystané retro střílečky Core Decay, která se odehrává na zpustošené zemi v roce 2089, lidé sice disponují futuristickými kyberimplantáty, ale k utopii má svět hodně daleko. Trailer zajímavého mixu mezi Deus Ex a System Shock můžete zhlédnout výše.

V Core Decay budete pátrat po globálním spiknutí, které chce redefinovat samotnou podstatu lidství a přežít na skomírající planetě za každou cenu. I kdyby to mělo znamenat obětování všeho, co nás dělá lidmi.

Podíváme se celkem do sedmi lokací na šesti různých kontinentech a jak už to u stříleček s RPG prvky bývá zvykem, cesta k cíli nebude jediná a nebude lemovaná jen štěkáním kulometů a explozemi granátů. Zajímavé odbočky a zkratky můžete odhalit pomocí rozhovorů s lidmi, průzkumem prostředí, hackováním počítačů a zabezpečovacích systémů anebo v náznacích deníků a e-mailů. Když už dojde na souboj, budete mít po ruce arzenál smrtících a omračujících zbraní, které můžete dále vylepšovat.

zdroj: Foto: Slipate Ironworks

Zbraní jste ale v podstatě i vy. Kybernetické implantáty z vás dělají více stroj než člověka a k rozluštění příběhu vám poslouží více než 50 robotických vylepšení. Měly by zásadně měnit hratelnost a dále před vámi rozprostřít pavučinu možností, jak dosáhnout cíle. K mání bude vše od vyšších skoků a magnetických nohou přes neviditelnosti až po rentgenové vidění.

Core Decay sice ještě nemá pevné datum vydání, ale už teď si ji můžete přidat do seznamu přání na Steamu.