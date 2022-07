Company of Heroes 3 vyjde v listopadu. V kampani si zahrajeme i za Rommela

13. 7. 2022 17:18 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Milovníci pískem se brodících, sluncem rozpálených tanků, zbystřete. Company of Heroes 3, očekávaná strategie z druhé světové války od mistrů řemesla Relic Entertainment, má konečně datum vydání, které připadá na 17. listopadu letošního roku. A co víc, v tradiční kampani se podíváme do severní Afriky.

zdroj: Relic Entertainment

O Company of Heroes 3 jsme už na Games psali leccos. Probírali jsme novou strategickou mapu po vzoru série Total War i potenciální slabiny, které s sebou tohle designové rozhodnutí přináší. Informovali jsme vás o maniakální úrovni detailů, a já si dokonce rovnou zahrál ranou verzi, ze které mi vyšly tři klady a tři zápory.

Kdybyste přesto stále netušili, oč tady kráčí, vězte, že se v listopadu dočkáme realtimové strategie soustředící se na menší, taktické potyčky – pod svým velením budete mít pár desítek vojáků, k nim několik tanků a dalších obrněných vozidel a tím končíte. Žádné divize, žádné pluky, nebudete příliš řešit stavbu, logistiku a ekonomiku. Spíš se budete snažit napadnout cizí tank z nečekaného směru a pěchotou obsadit výhodný kryt.

To tedy neplatí o zmiňované strategické kampani, která vás zavede do Itálie, ale v nové severoafrické sbírce misí to platit rozhodně bude. Druhá kampaň totiž kašle na experimenty a je věrná starému dobrému přístupu: Sérii lineárních map s jasně danými podmínkami vítězství. Tady máš předem definovaný počet spojenců a nepřátel, pokud můžeš, vyrob si další, zbytek je na tobě.

Aby se kampaně ještě víc odlišily, zahrajeme si v nich za opačné strany. Itálii dobýváme v roli Spojenců, v Libyi, Tunisku a Egyptě budeme řádit coby Rommelův Afrikakorps – to je mimochodem frakce pro herní potřeby zcela separátní od klasického wehrmachtu, takže si za ni budete moct zahrát i v klasickém skirmishi.

Kampaně za „ty zlé“ nebývají v na skutečné historii zaměřených počítačových hrách zrovna obvyklé, takže mě zajímalo, jak se k tomu tvůrci postaví z narativního hlediska. Budou tu Němci prezentovaní jako klaďasové, kteří z dobroty srdce rozvracejí britské koloniální impérium? Budou naši „hrdinové“ páchat válečné zločiny a terorizovat africké Židy? Nebo se příběhově vzato pojede na neutrál?

Fraser Brown z PC Gameru si naštěstí novou kampaň nejenom zahrál, ale ještě vyzpovídal její vývojáře. Ti mu prozradili, že Rommela a spol. rozhodně nechtějí nikterak glorifikovat – a že spolu s postupem německých vojsk budeme sledovat příběh sedmnáctileté berberské Židovky Selemy, dívky z traileru, který si můžete pustit výše. To zní jako poměrně zajímavý kompromis, tak uvidíme, jestli to scenáristé zvládnou užonglovat.

Na Company of Heroes 3, obě její kampaně a lokální i multiplayerové skirmishe se tedy můžeme těšit v půlce listopadu. Kromě Afrikakorpsu a klasického wehrmachtu si zahrajeme ještě za Brity a Američany.