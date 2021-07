Company of Heroes 3 míří do Středomoří. Bude mít strategickou mapu jako Total War

14. 7. 2021 10:51 | Novinky | autor: Václav Pecháček



Stalo se to, co jsme od včerejšího streamu vývojářského studia Relic čekali – oblíbená strategická série Company of Heroes se vrací s třetím dílem. Company of Heroes 3 nás příští rok zavede na středomořská bojiště Itálie a severní Afriky, kde se spolu utkají znepřátelené mocnosti druhé světové války.

O hře už teď víme ledacos. Kromě příběhového CGI filmečku (najdete ho níže v článku) jsme totiž rovnou dostali i záběry z hraní, které ukazují dobývání italského města americkými a britskými silami – a i když pocházejí z pre-alfa verze, vypadají dosti spektakulárně.

zdroj: Relic Entertainment

Ano, zpomalení animací a projektilů mi přijde divné, ovšem autoři v komentářích pod videem zdůraznili, že takhle finální produkt vypadat určitě nebude, že šlo jen o ústupek filmovosti traileru. Jinak si ovšem není nač stěžovat. Na bojišti si můžete všimnout ohromného množství různých jednotek, od obyčejných pěšáků přes parašutisty až po těžké tanky, a jejich střetnutí způsobuje, že se kolem bortí domy a zasypávají nebohé vojáky tunami cihel a kamení.

V traileru je patrná jedna zásadní novinka, kterou je vylepšené útočení na budovy. Skupinky vojáků zašité v baráčcích byly v předchozích dvou dílech Company of Heroes možná až příliš efektivní a člověk si s nimi neporadil bez těžké techniky, ale trojka to dělá jinak. Když se útočníci dostanou dostatečně blízko obsazenému domečku, můžou prostě obstoupit dveře, vytáhnout granáty a během vteřiny zabít všechno uvnitř. Ukrýt svoje muže mezi čtyřmi stěnami tím pádem může znamenat i značný risk.

Jinak to vypadá prakticky jako stará dobrá Company of Heroes – evidentně se klade velký důraz na pěchotní boj a krytí, ale taky na speciální schopnosti jednotek jako vrh nožem. Trojka má ovšem jedno gigantické eso, ze kterého jí praská rukáv: novou strategickou mapu ve stylu série Total War.

V minulých dílech jste zkrátka postupovali od jedné předem dané mise k další a vůbec nemuseli přemýšlet nad širšími souvislostmi vedení války. Nyní ovšem dostanete k ruce vzdálený pohled na Středomoří, po němž budete přesouvat ikonky vojáčků, dávat pozor na zásobovací linie, rozkazovat letkám a flotilám, útočit na města, podstupovat bitvy.

Když pak k nějakému střetu dojde, hra vás opět přemístí na realtime bojovou mapu, kde si to se soupeřem vyříkáte na pušky. Stejně jako v Total Waru dokonce budete mít k dispozici nepovinnou aktivní pauzu, kdyby na vás bitva byla moc hektická, od čehož si autoři slibují větší míru přístupnosti pro hráče, kteří nejsou experty na strategický žánr.

Vývojáři ze studia Relic si stanovili za cíl během vývoje hojně naslouchat fanouškům. Už roky podnikají setkání s hráči a probírají s nimi potenciální novinky (podle článku na Eurogameru jeden takový panel dokonce pomohl rozhodnout o zasazení do Středomoří na úkor Pacifiku), ale to není všechno. Každý si už teď může po registraci na oficiálních stránkách zahrát pre-alfa verzi, což rozhodně udělám i já a přinesu vám z ní svoje dojmy. Jen pozor, Aleš varuje, že registrační proces je nebývale zdlouhavý, plus vás pak čeká 30 GB ke stažení.

Zatím si nemůžeme osahat multiplayer, ale hra pro jednoho hráče je dostupná se vším všudy, tedy právě i s novou strategickou mapou. Je jasné, že vzhledem k vzdálenému datu vydání se může změnit úplně všechno, ale i tak jde o pozoruhodně štědrou nálož obsahu hned po oznámení. Rozhodně lepší, než nicneříkající CGI trailery…

Konkrétně pro české fanoušky pak máme ještě jednu dobrou zprávu. Éra plných lokalizací už asi navždy pominula, takže jednotky spolu nebudou krafat v naší mateřštině jako ve Warcraftu III, ale Company of Heroes 3 příští rok nabídne alespoň české titulky. Vydání se momentálně plánuje pouze na PC.