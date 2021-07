Čeká nás nová Company of Heroes? Strategičtí veteráni večer oznámí příští projekt

13. 7. 2021 15:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Strategických her z druhé světové války existuje požehnaně, ale kdybyste se zeptali průměrného virtuálního generála, která se mu líbila nejvíc, dost pravděpodobně by odpověděl, že to je Company of Heroes, ať už první díl z roku 2006, nebo ten druhý, o 7 let mladší. Oběma se povedlo oslnit realistickým pěchotním bojem za využití krytí a podpory těžších zbraní, i když je pravda, že první díl je přeci jen o něco kultovnější.

Dvojka z roku 2013, která nás zavedla do hlubokého sněhu východní fronty, už je taky pěkně vousatá, takže by dávalo dokonalý smysl, kdyby se série vrátila se zbrusu novým dílem. A přesně to se možná stane, pokud tedy správně chápu kryptický odpočet na twitchovém kanálu vývojářského studia Relic Entertainment. Tomu totiž dominuje záběr na Apeninský poloostrov, proložený černobílými dobovými klipy z druhé světové války.

Nenapadá mě prakticky nic jiného, nač by stream mohl odkazovat. Relic jsou původní autoři Company of Heroes, po prázdninách se chystají vydat veleočekávané Age of Empires IV, takže brzo budou mít prostor pro další velký projekt, datadisk k některému z minulých dílů tak dlouho po jejich vydání už příliš nedává smysl. Proto bych řekl, že se nám tady rýsuje trojka zasazená do středomořského prostředí, hlavně Itálie a severní Afriky.

Můžu se samozřejmě mýlit, třeba půjde o úplně novou značku nebo, co já vím, free-to-play mobilní titul, ale naštěstí nebudeme v nejistotě setrvávat příliš dlouho. Stream totiž začne v dnešních 7 hodin večer a po jeho skončení už snad bude všechno jasné.