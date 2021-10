Co nového ve Football Manageru 2022? Hlavně vylepšený zápasový engine

6. 10. 2021 17:30 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Kdo by si vsadil, že letos nevyjde další díl Football Manageru, ten asi taky zároveň poslal slušnou částku na to, že Burnley vyhraje Premier League. Nechme toho chudáka jeho smutnému osudu a pojďme se radši podívat, čím nás potěší Football Manager 2022, až se 9. listopadu dostane na pulty obchodů.

V novém videu vám to prozradí sami tvůrci nejlepšího simulátoru fotbalového trenéra, a to včetně šéfa vývoje Milese Jacobsona, takže pokud máte v životě 20 minut navíc a netoužíte po překladu či výcucu od pana pisálka, poslužte si:

zdroj: Sports Interactive

Vám ostatním sdělím, že FM 2022 přináší jednu skutečně zásadní novinku: Přepracovaný zápasový engine, který už nějaký pořádný facelift docela zoufale potřeboval. Tvůrci se konečně odpoutali od prastarého „plackového“ systému, na který roubovali modely fotbalistů, a přešli plně do 3D, což znamená spoustu pěkných věcí.

Mezi tyto pěkné věci patří například nové, realističtější animace, nevyhnutelně spojené s novým, realističtějším přemýšlením hráčů o svých vlastních pohybech, protože Messi si najednou uvědomil, že není 2D objekt, ale skutečný kluk s nohama a rukama, který si na hřišti může dělat, co chce. Vedení míče a osobním soubojům by to mělo poskytnout novou, daleko uvěřitelnější dynamiku.

Úpravy se dočká i systém presinku, protože ti malí chytří pišišvoři si nově začnou uvědomovat, jaké fyzické rezervy jim vlastně ještě zbývají. Což znamená, že pokud se budou cítit unavení, nedonutíte je, aby makali bez balónu, čímž zásadně ztratí na efektivitě hyperagresivní presovací taktiky, o nichž mnoho hráčů tvrdilo, že jsou poněkud přesílené – respektive že je můžete hrát s jakýmkoliv týmem, což úplně nedává smysl, protože ve skutečném světě k jejich úspěšnému nasazení potřebujete kloppovsky nadrilovanou, fyzicky zdatnou jednotku borců.

Změna v zápasové prezentaci je celkem jasně patrná už z těch pár záběrů, které jsme v rámci vysvětlovacího videa dostali, a na nový engine se velmi těším. Stejně tak jsem zvědavý na vylepšenou datovou analýzu – předchozí díly měly tendenci vás zahltit spoustou různých relativně nečitelných statistik, z nichž bylo umění vypreparovat něco smysluplného.

To by se mělo změnit. Od svých zaměstnanců nyní dostanete přehledné vizualizace nebo si o nějaké konkrétní sami řeknete – stačí například zadat termín „hlavičkování“ a vyjede vám přehledný graf, z něhož snadno vyčtete, jak si v dané disciplíně který z vašich hráčů vede. Což je neironicky přesně něco, co mi v současném ročníku chybí a často se musím spoléhat jen na svůj vlastní úsudek, protože ačkoliv vím, že někde hluboko ve hře data ukrytá jsou, nechce se mi je složitě hledat.

Tvůrci se s dalšími novinkami pochlubí v budoucnosti – mají na to tak akorát měsíc, tak snad během něj stihnou představit ještě nějaké chuťovky a ročník 2022 dopadne aspoň stejně dobře jako ten minulý. A ten byl vynikající.