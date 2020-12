Co nového chystá Naughty Dog? K The Last of Us: Part II vydal trailer plný spoilerů

4. 12. 2020 14:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Šest měsíců je podle Naughty Dog dost dlouhá doba, aby si všichni stihli The Last of Us: Part II zahrát a vyhnuli se příběhovým spoilerům. Alespoň tak nějak vyznívá nový oficiální trailer, který představuje druhou hlavní hrdinku hry, Abby. Právě tu Abby, o jejíž existenci se recenzenti nesměli prakticky ani zmínit, s níž hráči stráví skoro polovinu děje a která zvládla rozdělit internet.

I přesto, jak The Last of Us: Part II polarizovalo publikum, jde o nejrychleji prodávanou exkluzivitu Sony, která během prvních tří dnů zvládla udat přes 4 miliony kopií. Dočkala se sice review bombingu, a dabérka Abby Laura Bailey i šéf studia Neil Druckmann dokonce čelili výhrůžkám smrtí, ale Naughty Dog prý podobné reakce očekával.

Abby v původních marketingových materiálech chyběla, snad s výjimkou jednoho traileru, kde se v době vydání spekulovalo, že určitě jde o matku Ellie. Inu, Abigail je pro Ellie všechno možné, jen ne mateřskou figurou. V novém videu se tedy dozvíte, jak tyhle dvě dívky roztočí kolečko násilí poháněné syrovou mstou.

zdroj: Naughty Dog

Čerstvý trailer navíc zavdává spekulacím, jestli jde jen o pokus rozdmýchat vánoční prodeje, nebo se kolem The Last of Us děje něco víc. Studiu Naughty Dog unikly záběry z dvojky ještě před vydáním a pár měsíců po něm se objevila také údajná videa z multiplayeru, který tvůrcům dle jejich vlastních slov přerostl přes hlavu, a bude tak samostatnou hrou. Podle úniků by se měla jmenovat The Last of Us: Factions.

Stejně tak se The Last of Us: Part II pravděpodobně někdy příští rok dočká updatu, který hru zkrášlí na nové generaci nad rámec zpětné kompatibility s PlayStationem 5.