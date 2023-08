Cloudové hraní Xboxu se kvůli zvýšenému zájmu potýká s problémy s kapacitou

Herní streamovací služba Xbox Cloud Gaming se v těchto dnech kvůli zvýšenému zájmu potýká s problémy s latencí. Uživatelé hlásí někdy i hodinové čekací fronty na připojení k serverům. Za potížemi může stát přidání Fortnite, GTA V a Fify 23, což může vést k vyšší vytíženosti služby.

My first plan was to play Starfield via Xbox Cloud Gaming.



But I may have to buy an Xbox now



RIP #Starfield pic.twitter.com/1rELngP1d2