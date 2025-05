Clair Obscur: Expedition 33 slaví symbolický milník: Za 33 dní prodalo 3,3 milionu kopií

Francouzské RPG Clair Obscur: Expedition 33 slaví další zajisté působivý, ale tentokrát především symbolicky zajímavý milník. Během 33 dní od vydání si titul připsal přesně 3,3 milionu prodaných kopií na PC a konzolích. „Tohle bychom si ani nemohli vymyslet,“ uvedlo studio Sandfall Interactive v oznámení na sociálních sítích.

Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33.



Since then, we’ve sold 3.3 million copies.



Seriously. As of today.

We couldn’t make that up.



Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL.



Tomorrow comes. pic.twitter.com/OclgkZAtgP