Hráč dohrál Clair Obscur: Expedition 33 bez jediného úhybu či parírování

14. 5. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jeden z mnoha důvodů, proč je Clair Obscur: Expedition 33 naprosto fantastickou hrou, je parádní soubojový systém. Odehrává se sice na tahy, ale má tolik aktivních prvků, že vás nenechá vydechnout. Musíte včas parírovat, uskakovat, kontrovat, skoro jako v libovolné soulsovce. To ale může spoustu potenciálních hráčů a hráček odradit, protože jim zkrátka rytmus boje nejde. A byla by to škoda!

Hra navíc vyloženě podporuje tvorbu rozbitých buildů postav. Fanoušci na internetu už soutěží o co nejvyšší uštědřené poškození, které stoupá i k devíticiferným číslovkám. Redditor HunterIV4 ale dokazuje, že k hraní vůbec rychlé reflexy nepotřebujete. Rozhodl se totiž celou hru dohrát bez jediného úhybu nebo odražení útoku.

„Nenechte obavy z ‚hardcore' zážitku, aby vám zabránily hrát tuto skvělou hru a vyslechli si příběh. I přes hype to není Elden Ring,“ píše hráč. Clair Obscure přitom nemusel nijak složitě rozbít. Hrál sice na nejlehčí ze tří obtížností, rozhodně ale nepotřeboval ani grindovat zkušenosti nebo dokončovat veškerý nepovinný obsah. Titulky viděl rolovat s partou kolem 50. úrovně, dokonce ani nepotřeboval žádný z přesilených buildů, které vám umožní většinu nepřátel pokosit v prvním kole na jednu ránu.

Klíčem byla, nepřekvapivě, investice do co nejvyššího zdraví. Dále pak používal pictos (obdoba skillů), které se soustředily na synergie s léčením. Například při útoku na zapáleného protivníka. HunterIV4 konkrétně zmiňuje schopnost Energizing Pain, bez které by se mu průchod zřejmě nepodařil – při zásahu protivníkem získáte akční bod, což vyřeší jakýkoliv nedostatek AP pro silné útoky.

Stačilo se pak zaměřit na schopnosti, jež třeba automaticky oživily vaše mrtvé hrdiny nebo snižovaly poškození a build byl na světě. Dle jeho slov tím chtěl motivovat lidi, kteřá by se Clair Obscure kvůli akčnějším soubojům jinak vyhnuli.

zdroj: Vlastní

Za mě jde prozatím o jednu z nejlepších her letošního roku a vůbec první, která si od nás v tomto roce odnesla desítkové hodnocení.