Civilization VII stále bojuje o hráče starších dílů: Nové změny opravují kritizované prvky

26. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Změny v Civilization VII, která vyšla v únoru bez některých citelně chybějících prvků, pokračují. Nejnovější aktualizace přináší několik několik úprav, které by měly zpříjemnit hraní a konečně dodat novinky, po kterých hráči volali. Je možné třeba přejmenovávat města i velitele, nová funkce rychlého pohybu vám zase ušetří nějaké ty cenné vteřiny k dobru. Přehlednější bude i uživatelské rozhraní.

Civilization VII má podobný úděl jako každý nový díl známé tahovky – základní hra není lepší než kompletní balík osm let podporované Civilizace VI, potenciál má ale obrovský a velké změny, kterými se díl chlubí, z něj dělají mechanicky lepší hru. Což ale znamená, že hráči zatím i kvůli kritizovaným chybějícím prvkům vyčkávají. Počty aktivních hráčů jsou tak momentálně dokonce nižší než u patnáct let starého pátého dílu.

Nalákat nové hráče se snaží patch 1.1.1. různými způsoby. No, posuďte sami, co z přidaných prvků mělo být už v základní hře: Panel města už zůstane otevřený i po nákupu, což umožní snazší správu, a při útoku na některé z vašich sídel se nově zobrazí výstraha – už žádné překvapení, když vám hoří město.

Změny se dotknou i herního tempa. Postup technologickým a občanským stromem má být pomalejší – vývoj v pozdějších fázích hry bude vyžadovat víc úsilí. Také eliminace hráče v moderní éře už nepřinese výhodu v podobě příliš rychlého postupu. Nejde o žádný zásadní zlom, ale spíš o další z mnoha kroků na dlouhé cestě.

Update zároveň majitelům DLC Corssroads of the World odemyká vůdce Simona Bolívara a národy Bulharsko a Nepál. Další novinky se do tahovky dostanou v dubnu v patchi 1.2.