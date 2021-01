Civilization VI přivítá Vietnam. Dorazí i nový vůdce pro Čínu a Mongolsko zároveň

20. 1. 2021 16:25 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Na indočínské národy se ve výčtech velkých civilizací za posledních tisíc let poněkud zapomíná. A to neprávem, protože místní království a impéria často fungovala jako skutečné lokální velmoci, schopné odolat čínským, indickým i japonským vládcům, kteří si je chtěli podmanit. Proto je příhodné, že do Civilization VI přibyde Vietnam.

DLC je další součástí season passu New Frontier Pass, který pravidelně přináší nové národy, herní módy a další novinky. O Vietnamcích se toho dozvíme víc, až Firaxis vydá jejich vlastní představovací video, i když už nám vývojáři v rychlosti prozradili, že jejich hlavním zaměřením bude kultura a práce s terénem. Což dává smysl, protože s pro jiné nehostinnou džunglí mají Vietnamci rozhodně své zkušenosti.

zdroj: Firaxis

Otázkou zůstává také to, kdo je povede. Zatím neznámý lídr je prý „zbožštělá osobnost, z jejíchž skutků jsou upředeny legendy“, což je tak nějak podmínka pro to, aby si vás lidé pamatovali jako velikého vládce, a tedy ne moc dobrá nápověda. Zajímavější už je zmínka o statečnosti, záškodnické taktice a záchvatech vzteku.

Osobně bych tipoval chlapíka jménem Lê Lợi, který v 15. století znovunastolil samostatné vietnamské království a vymanil ho z čínského područí. Je to rebel, je to jeden z největších vietnamských hrdinů – sem s ním! Nevylučoval bych ale ani Paní Triệu, která také vzdorovala Číňanům, pro změnu ve 3. století, protože Firaxis do hry rádi přidávají ženské vůdkyně, pokud jim k tomu ta která civilizace zadá záminku.

Když už jsme u lídrů, další novinkou DLC je mongolský chán Kublaj. Stejně jako Eleonora Akvitánská, kterou si jako svoji vůdkyni mohou zvolit Anglie i Francie, je Kublaj potenciálním vládcem dvou říší – samozřejmě Mongolska a pak také Číny, kde ustanovil vládnoucí dynastii Jüan.

Ať už si ho zvolíte pro kteroukoliv z civilizací, její herní styl se zaručeně promění díky chánovým unikátním bonusům. O těch jsme se zatím také nedozvěděli detaily, ale řekl bych, že Kublaj bude, alespoň co se týče Mongolska, více zaměřený na kulturu, možná i náboženství, nežli ultimátní dobyvatel Čingis. Přeci jen ze své pozice čínského císaře obojí vrchovatě podporoval.

Poslední zásadní novinkou nového rozšíření je herní mód „Monopoly a korporace“, který se oproti základní hře daleko více orientuje na ekonomickou stránku. Budete budovat průmysl a zakládat firmy, a pokud se vám zadaří ovládnout některý typ luxusního zdroje, můžete vytvořit neuvěřitelně lukrativní monopol. To kdyby se vám místo ohně a meče chtělo pokořit svět potištěnými papírky.

To všechno dorazí 28. ledna v rámci DLC, které si můžete koupit samostatně za 9 eur, nebo spolu se zbytkem season passu za 40 eur.