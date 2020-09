Nové národy v Civilization VI ocení všichni, kdo rádi bijí Bulhary pod vlivem kouzelného nápoje

23. 9. 2020 13:57 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Civilization VI se za ta léta od svého vydání v roce 2016 rozrostla už o pěknou řádku národů, ale ten nejzásadnější jí až doteď chyběl: národ Asterixe, Obelixe a Panoramixe, národ, který je schopný vzdorovat, i když je celá jeho země kromě jedné mrňavé rybářské vesničky pod nadvládou okupantů. Přivítejte Galy! A spolu s nimi, utlumeným potleskem a bez výskání, i Římany, akorát ne ty skutečné, nýbrž ty řecké, z Byzance.

Galové

Galové jsou, jak jinak, obrannou civilizací soustředící se na kulturu a dolování. Se zlatem a dalšími drahými kovy dokázali úžasné věci, byli to mistři kovářství, a to nejen co se týče zbraní, ale i okrasných předmětů. No a když šlo do tuhého, schovali se do svého oppida, které v Civilizaci nahradí industriální distrikt, a přečkali bouři za palisádou. Pokud si tedy nepřátelé nepostavili svou vlastní, ještě lepší dvojitou palisádu, že ano, Caesare.

zdroj: Firaxis

Je akorát maličko škoda, že vůdcem frakce není Majestatix, který by si tuto poctu bezvýhradně zasloužil, ale Ambiorix, náčelník Eburonů a belgický národní hrdina, který se bránil římské invazi, nejdřív úspěšně, pak až tak moc ne, když ho Caesar rozdrtil a přinutil utéct do vyhnanství mezi Germány.

Milovníky Goscinnyho s Uderzem může těšit aspoň to, že Ambiorix se svým majestátním zrzavým knírem vypadá tak trošku jako hubený Obelix. Jeho armády se ale nebudou spoléhat na nějaké druidské čáry máry, bude jim stačit prostá početní převaha – Galové útočí v hordě, protože jejich bojové jednotky získávají od blízkých kolegů příjemné bonusy.

zdroj: Firaxis

Byzanc

No a co ti Byzantinci? Tak od nich bych nějaké zatahování hlavičky do krunýře nečekal, spíš vyhlížím neustávající svaté války. Druhé vydání Římské říše se soustředí na náboženskou konverzi následovanou rychlou invazí, protože svatá města, která vyznávají byzantské náboženství, mají sníženou obranu proti císařovým jednotkám.

A kdo je oním císařem? Basileios II. Bulgaroktonos, jehož roztomilé přízvisko nebude moc sympatické obyvatelům Sofie a okolí, poněvadž znamená „Bulharobijce“. Přišel k němu tak, že pobil hodně Bulharů. Dokonce se traduje, že poté, co jich na 15 tisíc zajal v bitvě, dal každých 99 oslepit a zbylému jednomu ponechal jedno oko, aby své bratry dovedl zpátky domů. Když to viděl vládce Bulharů Samuel, tak to nevydržel a prostě umřel.

zdroj: Firaxis

Basileios je řeckým národním hrdinou a bulharským národním padouchem, ale ať už se na jeho činy díváte z libovolné perspektivy, musíte uznat, že to byl extrémně úspěšný vladař. Podařilo se mu nenechat se zavraždit, což je na byzantském dvoře výzva sama o sobě, a navíc značně rozšířil území říše, která během jeho vlády sahala od jižní Itálie k Dunaji a na východě až k řece Eufrat.

Basileiovi dědicové sice byli neschopní a úspěchy svého slavného předchůdce promrhali, ale to vám v Civilizaci může být jedno, protože tam jeden panovník kraluje od pazourků po raketoplány. Tak uvidíme, co by Basileios dokázal, kdyby měl na svoje výboje delší čas než jediný lidský život.

zdroj: Firaxis

Oba národy do Civilization Vi dorážejí v rámci jednoho balíčku, v němž ještě dostanete pár dodatečných divů a jeden nový herní mód, který dává velký důraz na temné a zlaté věky známé z rozšíření Rise and Fall. Balíček dostanou všichni hráči, kteří si zaplatili New Frontier Pass, tedy season pass, se kterým Civilizace momentálně experimentuje a který přinese dohromady 8 civilizací a různé herní módy.