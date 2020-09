Civilization VI brzy rozšíří Galie, Byzantská říše a nový herní mód

18. 9. 2020 15:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Před čtyřmi lety vydaná šestá Civka pořád ještě neřekla své poslední slovo a u pultíku s mikrofonem zůstane ještě nějakou dobu. Tentokrát se totiž nehraje na systém „jeden dva datadisky a hotovo“. Vývojáři ládují do výborné tahovky s neutuchajícím gustem a důkazem toho je i aktuální velký obsahový balíček.

Ten je součástí celého New Frontier Pass a konkrétně jde o Byzantium and Gaul Pack, na který navíc nemusíte nijak dlouho čekat: k mání bude už příští týden, 24. září. Byzantská říše uspokojí všechny milovníky expanze, protože na ni půjde skrze náboženství a když to nepůjde po dobrém, tasí meče. Galie je oproti tomu vhodná spíše pro stavitele, kterým se zdejší bonusy na produkci budou jistě zamlouvat. Ostatně v přiloženém videu se už můžete podívat na oba národy v chodu, včetně všech jejich hlavních novinek.

zdroj: Firaxis

Vedle dvou nových civilizací a jejích vůdců přidává obsahový balíček také nový typ mapy: Highlands. Tam se třeba takoví Maorové rozhodně nebudou cítit jako doma, protože namísto vody v Highlands najdete spíš kopce, hory a skály.

Jednou z největších novinek je ale také zcela nový herní režim Dramatic Ages, což působí jako jakési rozšíření dobře známých golden/dark ages. Jenže s tím rozdílem, že v rámci Dramatic Ages se s příchodem každé nové éry chtě nechtě do jednoho věku dostanete. A jestli půjde o věk zlatý, nebo temný, je už na vás a vašem herním stylu.

A samozřejmě opět na vás je také jak se s tím popasujete a zda zvládnete z nové situace vytěžit maximum. V horším případě totiž můžete klidně přijít o docela dost měst, v tom lepším nová města snáze získáte.

zdroj: Firaxis

Dramatic Ages ale ale umí přizpůsobovat všem možným obtížnostem, takže na ty nejnižší nebudou penalizace v temných dobách tak drsné, jako na ty vyšší. S oběma věky se navíc pojí řada Policies: některé jsou fungl nové, jiné tvůrci „jen“ aktualizovali, ale všechny by měly dané období solidně zpestřit.

Od 24. září se tak můžete do Civilization VI vrhnout znova s dalším kouskem nového obsahu. Stejně tak se ale můžete vrhnout jen do původní hry a jejích dvou povedených datadisků a neřešit New Frontier Pass – zrovna šestá Civka je společně s oběma datadisky tak narvaná obsahem, že vám může vydržet klidně roky.