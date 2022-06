Circus Electrique je steampunková alternativa Darkest Dungeonu od tvůrců Operencie

25. 6. 2022 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zen Studios mají na svědomí spoustu různých her, ale teprve až s krokovacím dungeonem Operencia: The Stolen Sun z roku 2020 opravdu zazářili. Jak se zdá, jejich časy s Pinballem jsou ty tam, neboť i jejich další hra má ambice stát se něčím lepším. Co byste řekli na Darkest Dungeon, kde namísto utrápených hrdinů šaškují cirkusáci? Představuje se taktické RPG Circus Electrique.

Na první pohled je Circus Electrique opravdu velmi podobný Darkest Dungeonu. Na levé straně stojí čtveřice vašich hrdinů, na pravé straně čtveřice vašich nepřátel. Každý z celkových patnácti hrdinů je něčím unikátní a jeho specifické schopnosti lze hrát pouze na daných pozicích ve vaší řadě.

Do čela fronty můžete dát typického hromotluka, který umlátí nepřátele činkou. Za ním může stát například plivačka ohně s očekávatelným ústním plamenometem. Záda jí bude krýt mistryně úniků, která vaše nepřátele spoutá a dočasně ochromí a čtveřici uzavře třeba klaun, který svými blbinami povzbudí celou partu.

A kdo jsou vaši nepřátelé? Prostí obyvatelé městečka, v němž vystupujete. Došlo totiž k nevysvětlitelné události, která ze všech obyvatel udělala agresivní maniaky, zatímco vaši umělci byli z nějakého důvodu ušetřeni.

Budete bloudit uličkami města, bojovat s očarovanými lidmi a zároveň dávat do pořádku celý svůj podnik, protože ani za takovýchto časů nesmí vaše manéž zůstat prázdná! Circus Electrique vyjde ještě letos na počítačích a všech aktuálních konzolích včetně staré generace PlayStationu a Xboxu.