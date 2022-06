Darkest Dungeon 2 v předběžném přístupu dostává nový obsah, studio mění filozofii

1. 6. 2022 14:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Simulátor deprese a zoufalství, tak by se dal ve zkratce shrnout Darkest Dungeon od studia Red Hook. Bloudění v temných kobkách s nesourodou družinou více či méně (spíš více) narušených jedinců se loni na podzim dočkalo pokračování, které se momentálně nachází v předběžném přístupu a autoři ho postupně doplňují o nový obsah.

Autoři se nedávno přihlásili s další aktualizací, která nese název The Shroud of the Deep. Ta přináší masivní porci novinek, ať už se jedná o herní mechanismy, zlepšení uživatelského pohodlí, nebo samotný příběh, který můžete se svými svěřenci prožít. Nyní se na komunitním blogu objevil nový příspěvek, v němž studio shrnuje dosavadní progres a hlavně upravuje některé budoucí plány.

Na základě hráčské zpětné vazby se autoři rozhodli pro vydávání menších, ale častějších aktualizací, kvůli čemuž nebude jejich dosavadní naplánovaná časová osa vývoje platná. Tým také vyhodnotil tři základní aspekty, které vyžadují jeho zvýšenou pozornost a kterým se bude v dohledné době intenzivně věnovat.

Jsou jimi vztahy mezi postavami, progres a řízení kočáru. Všechny tři dle vyjádření autorů a zpětné vazby hráčů trápí řada problémů, například nedostatečný vliv na hratelnost nebo příliš komplikované herní systémy. Detailní plány si můžete přečíst přímo na oficiálním webu hry.

Autoři také podotýkají, že v týmu dochází ke změně priorit, aby studio mohlo efektivněji dosáhnout svých plánů. Znamená to například, že se grafici nebudou věnovat tvorbě zbrusu nových prostředí a assetů pro ně, ale využijí svůj čas pro obohacení a vylepšení těch stávajících, díky čemuž bude jejich opakované procházení zábavnější.

Celková velikost hry neutrpí, tým bude ale své rozložení sil měnit na základě aktuálních potřeb. Darkest Dungeon 2 je momentálně k dispozici v předběžném přístupu na PC skrz Epic Games Store, v budoucnu má ale vyjít na současnou i minulou generaci konzolí a Switch.