Chystá se pokračování náročného sandboxového survival RPG Outward

8. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Bez pár dnů před pěti lety vyšlo jedinečné fantasy RPG Outward, v němž se spojil poměrně realistický přístup se survival prvky v sandboxovém otevřeném světě. Byla to tuhá hra. Zabít vás mohlo úplně cokoliv, od hrůzných potvor přes hlad až po nemoci.

A protože si hra našla nemálo fanoušků, dočkala se i rozšíření a definitivní edice. A tím její cesta neskončila. Studio Nine Dots totiž oznamuje plnohodnotné pokračování Outward 2, které na první dobrou zní vlastně úplně stejně.

zdroj: Nine Dots Studio

Opět půjde o tuhé RPG, které neustále ukládá váš postup hrou, takže s veškerými svými rozhodnutími musíte žít, jinak s nimi umřete. Vrací se i poměrně komplikovaný systém rituální magie vyžadující několik kroků k docílení kýženého efektu.

I váš batoh bude opět hrát nemalou roli. V první hře se od jeho váhy odvíjela vaše pohyblivost a obratnost v boji a často bylo nejmoudřejší ho jednoduše shodit ze zad, vyříkat si to s protivníky a pak se pro něj vrátit.

A i pokračování myslí na možnost zahrát si ve více lidech, tedy v kooperaci dvou hráčů ať už online, nebo na jednom zařízení. Z příběhového hlediska budeme prozkoumávat region Aurai a větvící se příběh má zajistit dostatečnou znovuhratelnost.

Z prvního oznámení to zkrátka vypadá jako více téhož, což není nutně špatně vzhledem k nesporným kvalitám jedničky, ale nějaký ten posun (grafický nepočítám) by to přece jen chtělo. Tak snad si ta největší esa tvůrci ještě nechávají v rukávu pro budoucí představování hry (kterou si mimochodem první zájemci zahrají během demoverze již 21. března na veletrhu PAX East).

Outward 2 zatím nedostává ani předběžné datum vydání a z platforem je momentálně potvrzený jen Steam.