Chystá se nový Robin Hood. V Legends and Outlaws budete loupit s kamarády

7. 8. 2020 15:45 | autor: Pavel Makal

Kolik her s Robinem Hoodem znáte? Možná by vás překvapilo, že kromě té v tuzemsku asi nejoblíbenější z roku 2002, která nese podtitul Legenda Sherwoodu, jich v průběhu let vyšlo relativně hodně. A i když slavný zbojník nepatří mezi postavy, které by byly momentálně extra v kurzu, včerejší akce State of Play odhalila nový chystaný projekt s jeho jménem v názvu.

Hood: Outlaws & Legends bude multiplayerový titul zaměřený na loupeže, podobně jako třeba PayDay: The Heist. V Hoodovi budou figurovat dva čtyřčlenné týmy, které se budou snažit oloupit stejný cíl. Navzájem si budou škodit, další klacky pod nohy jim budou házet stráže ovládané umělou inteligencí.

Autoři slibují celou řadu herních mechanismů, které vám pomohou k úspěchu, případně uškodí konkurenci. Jejich hlubší představení ale přijde později. Každý z lupičů bude mít specifické schopnosti, skládání zlodějské party tak bude vyžadovat dobré plánování a obsazení klíčových rolí.

zdroj: Focus Home Interactive

Pokud očekáváte, že bude ústřední úlohu hrát slavný Robin, možná budete zklamaní. Dle vývojářů není Hood konkrétní postavou, ale spíše ideou, legendou, která funguje jako inspirace. Svět Outlaws & Legends je autorskou adaptací anglického středověku, v němž se mísí staré mýty a pověry s běžnou lidskou mocí ovládající společnost. Autoři hovoří o inspiraci ve folklóru, který hře poskytne jemné fantasy prvky a závan magie. Rozhodně se tedy máme těšit na drsné prostředí plné starobylých tajemství.

Hra vzniká v newcastleské pobočce Sumo Digital, kterou můžete znát díky VR akci Eve: Valkyrie. Hood je její první velkou hrou, vzniká na současnou i budoucí generaci konzolí a PC pod křídly Focus Home Interactive. Vyjít by měl v příštím roce, další detaily se údajně dozvíme brzy a v plánu je navíc beta, taktéž prozatím bez konkrétního termínu.