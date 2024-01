Chystá se filmová adaptace hororu Until Dawn

18. 1. 2024 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Podle všeho žijeme ve zlatém věku adaptací videoher. V posledních letech vzniká opravdu velké množství filmů a seriálů na motivy her, což by samo o sobě nebylo tak úchvatné, kdyby se často nejednalo o nadprůměrné kousky, což dříve opravdu neplatilo.

Filmy jako Gran Turismo, Super Mario Bros. ve filmu, Mortal Kombat či Uncharted možná nejsou úplné pecky, ale rozhodně se na ně dá koukat a svým předlohám nedělají ostudu. I seriály jako The Last of Us, Arcane, Halo či Twisted Metal si nevedou vůbec špatně a uvidíme, co přinese blížící se Fallout.

A tím výčet adaptací zdaleka nekončí. V PlayStationu se rozhoupali ke zfilmování přes osm let starého hororu Until Dawn, který je sám o sobě poměrně filmovou hrou. Supermassive Games s ní tehdy předvedli vynikající divadlo s parádní atmosférou, líbivou grafikou a známými herci.

O filmovou adaptaci se postará švédský režisér David F. Sandberg, který stojí například za komiksovým Shazamem. Ten má sice k hororu opravdu daleko, ale jeho portfolio naštěstí čítá i nějaké ty strašidelné, respektive na rozdíl od Shazama úmyslně děsivé kousky, jako je třeba pokračování Annabelle s podtitulem Zrození zla.

Scénáře se zase ujme Gary Dauberman, který je podepsaný rovněž pod Annabelle a dalšími horory jako Sestra či To. Ve výsledku by tak filmové Until Dawn mohlo být v opravdu dobrých rukách. Ještě samozřejmě záleží na hereckém obsazení, kde by se přímo nabízelo vzít herce z původní hry, ale v tuto chvíli se nedozvídáme vůbec nic o obsazení ani o příběhovém zasazení.

Dobrou zprávou ale určitě je, že půjde o film určený pro dospělé publikum, takže se tvůrci nebudou muset držet nijak zkrátka. A kdy si na výsledek budeme moct zajít do kina? To zatím nikdo ani nenaznačuje…