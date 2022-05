Chystá se crossover snů. Karetní hru Magic: The Gathering brzo rozšíří Warhammer 40 000

13. 5. 2022 11:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Legendární karetní hra Magic: The Gathering roste a roste. Z původně čistě papírové záležitosti postupem času vykrystalizovala vynikající digitální verze Magic: The Gathering Arena, kromě nově vymyšlených světů došlo ke spolupráci s Dungeons & Dragons. A další crossover je na spadnutí: V létě čekejte edici založenou na grimdark univerzu Warhammer 40 000.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Nepůjde o úplně plnohodnotný set, jaký s sebou přineslo D&D, ale o čtyři předem postavené, k hraní připravené balíčky připravené na formát Commander. To je ten, v němž máte v každém balíčku 100 karet, z nichž se ani jedna nesmí opakovat, a všem jim velí generál, kterého máte neustále k dispozici. Jedná se o extrémně populární způsob hraní Magiců, vhodný zejména pro multiplayerová klání čtyř hráčů.

Jací velitelé a vojska nás čekají? Prvně samozřejmě síly lidského Impéria v barvách bílá, modrá a černá. Zatím nevíme, kdo bude jejich šéfem, ale v jejich řadách se objeví například mariňáci z řad Ultramarines a dá se spoléhat na to, že množství a disciplína budou jejich velkou zbraní. Jen se podívejte na jednu z celkem čtyř odhalených karet, Vanguard Suppressora, který umí sám sebe zkopírovat a ještě létá nepřátelům nad hlavami:

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Silám věrným Císaři ovšem poslouží i mocné artefakty, přičemž ten svůj vysněný si můžete najít díky kouzlu Fabricate, v jehož obrázku se skví Belisarius Cawl:

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Aby měli dobří lidé Impéria proti komu bojovat, do Magiců se přiřítí i modro-černo-červené legie Chaosu vedené samotným Abaddonem. Tenhle chlapík je nepříjemným protivníkem nejenom proto, že je sám velmi dobře schopen stát proti hordám soupeřových příšer, ale i z toho důvodu, že jakmile v boji proti němu ztratíte nějaké životy, čekejte příval dalších chaotických potvůrek:

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Bohové Chaosu se stejně jako Impérium rovnou chlubí ještě jedním kouzlem, kterým je proslulý výkřik Blood for the Blood God! Khorneovo oblíbené heslo vám v Magicu zaručí pořádnou pecku do soupeřova obličeje, spoustu nových karet – a ještě je levnější, když umírají vaše i soupeřovy příšerky. Je přece jedno, čí krví je nasáklá zem, no ne?

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

O posledních dvou frakcích toho bohužel víme míň. Dorazí ještě Tyranidi, zeleno-modro-červená horda zkázy, a Nekroni, čistě černé vojsko, které se bude v každém případě točit kolem tématu nesmrtelnosti. Ukázkové karty k nim ovšem zatím nemáme.

Nemáme, ale budeme je mít, a to od 26. července, kdy nás společnost Wizards of the Coast začne zásobovat informacemi o dalších a dalších nových kartičkách. 12. srpna pak dojde k plnému vydání.

Kromě toho všeho čekejte ještě tři tematizované dávky přírůstků do programu Secret Lair, nabídky, v níž si ti největší nadšenci můžou koupit unikátně navržené karty se speciálním grafickým zpracováním. Ty se začnou objevovat mezi 12. a 22. srpnem.

zdroj: vlastní video redakce