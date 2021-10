Chystá se český dabing prvního Gothicu a lokalizace Gamedecu

21. 10. 2021 15:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ano, i 20 let stará hra jako první Gothic se neustále těší fanouškovské péči. A ne ledajaké. Skupina nadšenců totiž chystá amatérský český dabing! Tvůrci vycházejí z původního českého překladu a jsou odhodlaní nadabovat všechny dialogy včetně několika cutscén.

Dokonce bude zachované i stejné množství dabujících, tedy sedmnáct. Z technického hlediska půjde o nahrazení původních zvukových souborů, takže by čeština měla fungovat i s modifikacemi. Níže si můžete pustit několik ukázek amatérského dabingu a postup projektu sledujte zde.

Překladyher.eu dále informují o několika dalších, teď už běžnějších lokalizacích titulků do češtiny. Kupříkladu Mayki, který si udělal jméno překlady mnohých hororů, se zjevně zhlédl v kyberpunku. Po akci The Ascent se totiž pustil do lokalizace detektivky Gamedec.

Infernity zase pracuje na slovenském překladu pro Gears 5 a nováček Martin Buchta debutuje s lokalizací hry The Henry Stickmin Collection. Z vydaných překladů jsou jmenované ještě češtiny (tu a tu) pro dvojici logických her Daydream Mosaic a Daydream Mosaic 2: Julliette’s Tale a slovenština do novinky War Mongrels.

Databázi webu Překladyher.eu nakonec doplňuje stařičký překlad hry Drakensang: The Dark Eye, který byl vůbec prvním počinem slavného Farflamea.