Chystá se Age of Wonders 4. Zahrajete si už na jaře

20. 1. 2023 9:29 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Age of Wonders se po více než devíti letech vrací k fantasy pramenům. Po sci-fi odbočce Planetfall série pokračuje chystaným dílem s číslovkou čtyři. Age of Wonders 4 se bude soustředit na neustálý vývoj vašeho království, ale i mapy a jednotek. Níže se můžete podívat na oznamovací trailer, který je prokládaný komentáři a ukázkami hratelnosti.

zdroj: Youtube / Paradox Interactive

Pokud jste předtím žádný číslovaný díl série Age of Wonders nehráli, tak se v podstatě jedná o takový mix Civilizace a Heroes of Might and Magic. Hrdinové prozkoumávají mapu světa, stavíte města a v nich budovy, získáváte zkušenosti, zkoumáte technologie. No a pokud se někdo opováží zkřížit s vámi meče, vyříkáte si rozdílná politická přesvědčení v taktickém souboji.

zdroj: FOTO: Se Svolením Triumph Studios

Age of Wonders 4 se zaměřuje na maximální přizpůsobitelnost. Vůbec poprvé si třeba budete moct vytvořit svou vlastní frakci kombinováním různých fyzických, kulturních a společenských perků. Chcete průmyslově zaměřené orky-kouzelníky? Není problém. A co takový klan kanibalistických půlčíků? Může být.

Vaše rozhodnutí a to, jakým směrem budete své království rozvíjet, by se pak mělo fyzicky projevit nejen na vašich poddaných, ale i na mapě. Vaši civilizace navíc nebude vázaná jen k jedné rozehrané hře, ale můžete ji mezi jednotlivými mapami a hrami přenášet a dále rozvíjet.

Zajímavě zní také systém výzkumu. Ten se opět točí kolem přizpůsobení se vašemu hernímu stylu. Ve hře bude k dispozici přes padesát magických svazků, každý s jiným kouzlem, magií nebo efektem. Vždy tak můžete reagovat na herní události a zaměřit se na to, co se vám zrovna hodí, bez otravného vlivu náhody.

Je nutné podotknout, že hru vydává Paradox Interactive, tedy vydavatelství notoricky známé svou zálibou v DLC. Age of Wonders na tom nikdy nebylo tak špatně jako jiné grand strategie (Crusader Kings, Hearts of Iron), i tak je ale možné předpokládat, že řada prvků, ras i frakcí dorazí později, za dodatečný poplatek. Zas by to ovšem znamenalo roky obsahové podpory. Uvidíme, jak to bude: Dodatečnou monetizaci společnost odhalí až při vydání.

Age of Wonders 4 vychází 2. května na PC a současnou generaci konzolí.