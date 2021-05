Chybí vám Portal? Brzo vás potěší adventura Claire de Lune

4. 5. 2021 12:47 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Za další Portal (či třetí díl čehokoliv z dílny Valve) by kdekdo dal svou levou ledvinu, ale zatím to nevypadá, že by se naše sny měly začít plnit. Musíme si proto vypomoct konkurencí, která sice nemůže udělat vyloženě třetí Portal, ale zvládne aspoň něco trochu podobného. Řeč je o logické adventuře Claire de Lune.

Titulní Claire je dcerou pašeráka Johna, kterého vám hra svěří do rukou poté, co se jejich vesmírná loď za záhadných okolností zřítí na neznámou mimozemskou planetu bující životem. Johnův úkol je navenek jednoduchý – najít místo dopadu záchranného modulu převážejícího Claire, opravit loď a zmizet z této divočiny ukrývající děsivé tajemství.

John při snaze splnit svůj úkol narazí na podzemní komplex, jakousi tajnou výzkumnou laboratoř, kde se pravděpodobně dějí hrůzné věci. Není to jediné pomrknutí k legendárnímu Portalu. Tím dalším je vtipkující společník v podobě umělé inteligence Arturo a pak je tu ještě speciální nesmrtící zbraň, okolo níž se zjevně točí značná část hry.

Nejedná se sice o Portal Gun střílející portály, ale i tak jde o prapodivnou užitečnou věcičku. Umí vystřelovat jakési proudy energie, které zvládnou přenášet jakousi energetickou kostku, na níž se můžete svézt. Tím překonáte propasti, vznesete se do nebes nebo přišpendlíte k zemi přerostlý hmyz, který si nechcete pustit k tělu. Takzvaná Nanogun umí tvořit i trampolíny, které se šiknou při úprku před obrovitým stvořením.

Nemá to sice takový šmrnc jako hrátky s portály, ale i tak to vypadá docela zajímavě a dialogy jsou opravdu vtipné. Bude z toho další fajnový indie počin? Claire de Lune vyjde ještě během jara pouze na počítačích skrze Steam a Epic.