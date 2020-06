Chcete se v Ghost of Tsushima stát mistrem meče? Připravte se na tvrdý trénink

24. 6. 2020 10:21 | autor: Patrik Hajda

Už za tři týdny se v roli Jina Sakaie, zkušeného samuraje, vydáte mezi Mongoly na ostrov Cušima. Vaším nejvěrnějším společníkem bude nablýskaná katana, o které se teď tvůrci Ghost of Tsushima rozpovídali do překvapivých detailů. Ukázalo se totiž, že docílit choreografie známé ze samurajských filmů není nic jednoduchého.

Spoluzakladatel studia Sucker Punch Chris Zimmerman v příspěvku na blogu prozradil, na které tři hlavní vlastnosti katany se autoři zaměřili – rychlost, ostrost a preciznost. A už s první vlastností okamžitě narazili na omezení způsobená tím, že lidský mozek je zkrátka příliš pomalý.

Během motion capturingu zjistili, že reakční doba si nezadá s rychlostí švihu katanou a člověk, potažmo hráč, je odsouzený k smrti. A když se na nepřátelské Mongoly pokusili aplikovat stejnou reakční dobu, aby docílili realismu, zjistili, že protivníci už nepředstavovali hrozbu.

Takže přišli se systémem řady po sobě jdoucích útoků, z nichž první je pomalejší, hráč na něj tak stihne zareagovat, a protože už tuší, že přijdou i další útoky, mohou být značně rychlejší a on se jim stejně dokáže bránit. Tím docílili podobné rychlosti, jakou předvádějí cvičení choreografové ve filmech.

Co se ostrosti týče, šlo tvůrcům hlavně o dosažení pocitu, že vaše zbraň uděluje nezanedbatelné poškození a protivník padne po pár ranách. Zároveň to ale musí platit i pro Jina, jelikož zbraně Mongolů jsou samozřejmě taktéž ostré. Je tím vyvoláván pocit vlastní zranitelnosti, kdy ze souboje s víc nepřáteli budete nejen jako Jin, ale i jako hráč odcházet vyčerpaní.

A nakonec je tu ještě preciznost, která souvisí s reakční dobou Jina na hráčův input. Jednoduše řečeno, útoky jsou okamžité a svižné, aby k nim došlo přesně ve chvíli, kdy to hráč potřebuje.

S tím souvisí jeden skvělý prvek, který by se měly naučit i jiné hry. Když se rozhodnete pro pomalý, těžký útok a náhle zjistíte, že se na vás někdo vrhá, nemusíte čekat na ukončení animace, ale svůj útok můžete kdykoliv přerušit, a zareagovat tak na změnu situace.

Zimmerman se ještě rozpovídal o učící křivce hráče v souvislosti s Jinovými dovednostmi. Jako příklad uvedl blokování útoků. Stačí držet L1 a Jin blokuje. Když ale stisknete tlačítko v průběhu útoku na vás, Jin paríruje. A pokud se naučíte vykrýt útok co nejtěsněji před zásahem, dojde k parírování, následnému protiútoku a navrch získáte pořádnou porci Resolve čili odhodlání, což vám umožní vydržet bolest a přežít zranění.

V průběhu boje budete zároveň měnit bojové styly. Některé se hodí víc proti protivníkům třímajícím meč, jiné proti bojovníkům kryjícím se za štíty.

Vypadá to, že toho na vás bude na začátek poměrně dost, ale jakmile vám přejdou všechny tyto systémy do krve, naučíte se správně zacházet s Jinovými schopnostmi a podle situace měnit postoje, mohlo by vaše umění s katanou vypadat jako to na nedávných záběrech z hraní.

Ghost of Tsushima vyjde 17. července exkluzivně na PlayStationu 4.