Chcete hrát mongolského jízdního posla ze 13. století? Chystaná koňácká hra vám to umožní

25. 9. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Série Windstorm patří do velmi specifického žánru her pro milovníky koní, kterých najdete ve vývojářském studiu Aesir Interactive opravdu hodně. Samotné hry Windstorm jsou definované poměrně pěknou grafikou, tím spíš na malé studio, otevřeným, nekonfliktním světem a rekreačními činnostmi jako lukostřelba, hřebelcování koní, ježdění po světě a plnění jednoduchých úkolů.

Normálně bychom asi o téhle sérii nepsali, ale její nejnovější chystaný přírůstek vypadá nadmíru zajímavě. Jmenuje se Windstorm: The Legend of Khiimori a hlavní hrdinkou je mongolská jezdkyně, která slouží jako posel v chanátu 13. století. A jako klasicky u Windstorm série, hodně si rozumí s koňmi, a to až na nadpřirozené bázi.

zdroj: Aesir Interactive

Pokud byste čekali akční dobrodružství, hra vás vyvede z omylu. Cílem je pořád ježdění na koni krásnou krajinou, řešení úkolů, kdy je třeba něco někam dovézt, ať už jde o zboží anebo zprávu a prostě celkový relax. Jenže, zatímco příběhy o dívce z amerického středozápadu, která má ráda koně, mne nijak za srdce nechytnou, exkurze do exotického prostředí, kde jsou stepní poníci, jurty a hudba snad bude stylově mongolská, je něco úplně jiného.

Pro milovníky historie nebo spíš historického roleplaye může jít o příjemný zážitek. Vlastně by se hře dalo říkat Mongol Horse Simulator, protože mi hodně evokuje hratelnost a naladění American/Euro Truck Simulatoru. Samozřejmě je třeba se připravit na to, že i když německý tým Aesir používá Unreal Engine, hra v chodu prostě nebude vypadat jako Red Dead Redemption 2, kde byl rozpočet na kávu v tvůrčím týmu asi větší než mzdy Aesiru od doby jeho vzniku… V roce 2025 ale uvidíme, jestli tahle stepní odbočka bude k světu.