Českou multiplayerovou střílečku Vigor si už můžete zahrát na počítači

17. 5. 2024 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České multiplayerové střílečce Vigor bude letos v červenci už šest let. V roce 2018 vyšla v předběžném přístupu jako exkluzivita Xboxu, aby se 23. září 2020 rozšířila na Switch a v prosinci téhož roku ještě na PlayStation. A nyní se konečně dočkali i PC hráči.

Vigor dorazil na Steam nikoliv v plné verzi, ale v předběžném přístupu, což znamená, že některé systémy jsou záměrně omezené, aby je tvůrci mohli otestovali. Plná verze hry by měla vyjít ještě letos.

Jistě vás zaujme, že zatímco plná verze hry bude free-to-play (s battle passem a nakupováním kosmetických předmětů), tak vstup do aktuálního předběžného přístupu je zpoplatněný pětistovkou, která vám ale garantuje i balíček 16 zbraní, 60 spotřebních předmětů a exkluzivní uniformu.

Každý hráč, kterému nevadí zakoupit si vstup do hry, jež bude později dostupná zdarma, navíc musí počítat s tím, že přechod na plnou hru se neobejde bez vyresetování jeho postupu. A co že to ten Vigor je?

Hra vás zavede do poválečného Norska, kde se budete s ostatními hráči střílet, hledat nejrůznější předměty a prvky vašeho vybavení a v neposlední řadě si budovat svou vlastní základnu. To vše za celou životnost hry zlákalo na 20 milionů hráčů.

Nicméně ohlasy prvních hráčů na Steamu nejsou moc pozitivní. Vigor má aktuálně přes 260 recenzí, z nichž jen polovina je kladných. Mezi nejčastější výtky patří jednak nutnost platit za hru, která bude později free-to-play a jednak fakt, že ve hře momentálně není možnost kooperace. Svůj nákup proto z obou těchto důvodů dobře zvažte.