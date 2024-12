Českou hrou roku 2022 a 2023 se stalo 1428: Shadows over Silesia a Last Train Home

12. 12. 2024 13:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po roční pauze se opět udílelo ocenění Česká hra roku, o které se ucházely tuzemské tituly z let 2022 a 2023 v rámci čtveřice kategorií. Odborná porota složená z herních novinářů, influencerů a vývojářů rozhodla o hlavní ceně, ceně za herní design a audiovizuální zpracování, čtvrté ocenění pak udílela komunita v kategorii Cena veřejnosti a hráčů.

Záznam z úterního přenosu můžete zhlédnout níže či na YouTube. Vedle samotného udílení cen došlo také na ukázky z nadcházejících českých titulů, připomněly se tak hry jako Scarlet Deer Inn, Gray Zone Warfare s novým sezónním updatem či Matcho.

Vítězem hlavní kategorie za rok 2023 se stala legionářská strategie Last Train Home od brněnského studia Ashborne, nejlepší českou hrou roku 2022 pak temné fantasy z období husitských válek 1428: Shadows over Silesia od Petra Kubíčka.

Ocenění za herní design si za loňský rok odnesla střílečka Hrot inspirovaná socialistickým Československem od Spytihněva, za rok 2022 potom digitální adaptace stejnojmenné společenské hry Krycí jména z dílny CGE Digital.

V kategorii audiovizuálního zpracování bodovala pixelartová retro skákačka Bzzzt Karla Matějky, z předloňského výběru porota ocenila surrealistický zážitek Afterglitch od Vladimíra Kudělky.

Hráčskou cenu pro rok 2022 si odnesl Polda 7, v roce 2023 se pak komunita shodla s porotou a nejvíce hlasů si od ní odnesl Last Train Home. Uvedení do tuzemské síně slávy připadlo in memoriam Janu Jirkovskému, který se podílel na Dex, Miner Wars 2081, Projectu Ignis či knize Game Industry.

Na konci slavnostního večera oznámili organizátoři svůj plán na příští rok – i následující ročník bude duální a vyhlásí nejlepší české hry za rok 2024 a 2025, čímž chtějí dohnat nastalé pauzy a v prosinci 2026 už opravdu udílet ocenění hrám za uplynulý rok.